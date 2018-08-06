Государство стимулирует предпринимателей к созданию гостевых домов

Источник: Uzdaily.uz

Семейный гостевой дом — частное домовладение, предоставляющее услуги по временному проживанию и (или) питанию одновременно до 10 посетителей (туристов) по принципу их совместного проживания в этом семейном гостевом доме вместе с владельцем дома

и членами его семьи. Важным условием для организации семейного гостевого дома является наличие жилой площади из расчета 3 м² на одного проживающего. Постановлением предусмотрены другие требования, предъявляемые к этим средствам размещения.

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Услуги семейных гостевых домов оказываются индивидуальными предпринимателями или субъектами семейного предпринимательства. Регистрацию и ведение Единого реестра семейных гостевых домов осуществляет Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

Предусмотрена упрощенная система сертификации услуг семейных гостевых домов. Она производится путем их включения в Единый реестр семейных гостевых домов на основании акта изучения семейного гостевого дома, с выдачей соответствующей выписки

из Единого реестра семейных гостевых домов.

Коммерческим банкам рекомендовано по заявкам индивидуальных предпринимателей и субъектов семейного предпринимательства, включенных в Единый реестр семейных гостевых домов, выделять кредиты на льготных условиях. Размер кредита — до 300 минимальных размеров заработной платы по ставке, не превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, сроком на 5 лет, в том числе с 2-летним льготным периодом.

При этом половина суммы процентов по выделяемым кредитам коммерческих банков, процентная ставка которых не превышает 1,5-кратного размера ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан, субсидируется за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма.