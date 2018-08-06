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20:41 (мск), источник: РИА Новости

В Калуге рабочие на заводе Volkswagen начали итальянскую забастовку

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. На автозаводе Volkswagen Group Rus в Калуге идет итальянская забастовка — работники замедляют производство, педантично соблюдая правила — сообщает в соцсетях калужская организация МПРА, в которую входит до тысячи сотрудников предприятия.

Источник: РИА Новости

«Сотрудники логистики сборочного производства в знак протеста против вывода рабочих мест в аутсорсинг 6 августа начали “работу по правилам”. А именно — снизили скорость транспортных средств с 10 до 5 км/ч — как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Неделей ранее “работу по правилам” включили работники кузовной логистики», — отмечается в сообщении МПРА.

Сотрудники также направили обращение к руководству предприятия:

Мы, сотрудники ООО «Фольксваген Груп Рус» департамента логистики, крайне обеспокоены выводом наших рабочих мест в аутсорсинг. В связи с этим мы ответственно заявляем, что готовы всеми законными способами (вплоть до забастовки) бороться за сохранение рабочих мест. Для предотвращения эскалации конфликта мы требуем незамедлительно организовать переговоры по вопросам гарантий сохранения рабочих мест и гарантий сохранения заработной платы.

МПРА, как следует из сообщения, винит в сложившейся ситуации нового директора по производству Volkswagen Оливера Грюнберга, который стремится обогнать основного конкурента — ООО «Хендэ Мотор Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

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По данным профсоюзов, сейчас на калужском заводе Volkswagen работает 4,715 тысячи человек: 2,775 тысячи заняты на производстве и 1,940 тысяч в офисе. Хотя аутсорсинг непосредственно не грозит увольнениями, в МПРА считают, что со временем ситуация приведет к сокращениям.

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими сотрудниками и готовы к конструктивному диалогу. Эффективность производственного процесса необходима для того, чтобы сохранять рабочие места. Мы постоянно наращиваем объемы производства и в соответствии с этим растет и число наших сотрудников. С начала 2018 года мы наняли около 400 новых сотрудников на автомобильное производство и на производство двигателей. В настоящий момент завод работает в нормальном режиме, и наши клиенты получат заказанные автомобили в срок», — прокомментировал РИА Новости ситуацию представитель Volkswagen.

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