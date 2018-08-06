LADA не будет повышать цены на авто в Узбекистане

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Настроение на отечественном автомобильном рынке, мягко говоря, не очень хорошее. Несмотря на то, что GM Uzbekistan передумал повышать цены на свою продукцию, всем ясно, что это временное явление и в ближайшее время покупателей ждет очередная волна роста цен на автомобили.

Тем не менее другие компании не планируют пересматривать стоимость своих автомобилей. В их числе LADA.

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«LADA не планирует повышать цены на свои автомобили. Могут измениться лишь условия скидок, которые действуют до 31-го августа», — сообщили корреспонденту Podrobno.uz в компании.

Кроме того, представитель компании отметил, что LADA с партнером Soft Leasing также предоставляют лизинговую программу для физических и юридических лиц, желающих приобрести автомобили LADA.

«Начальный взнос составляет от 30% до 50%. Срок лизинга — от 13 месяцев до 36 месяцев, процентная ставка — 16% годовых», — подчеркнули в компании.

Граждане, желающие получить автомобиль в кредит, должны обратиться в коммерческие банки, предоставляющие услуги автокредитования. Средства выдаются под залоговое обеспечение. При этом автокредит можно получить на автомобиль, приобретаемый исключительно на первичном рынке у официального дилера. Процентная ставка у каждого банка своя, и иногда она зависит от объема предоплаты. То есть чем больше готов заемщик внести первый взнос, тем меньше будет процентная ставка.

Напомним, что российский «АвтоВАЗ» за первые 6 месяцев 2018 года продал в Узбекистан втрое больше машин по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — 785 единиц.