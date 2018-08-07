«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге

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Российские телефонные операторы «большой тройки» в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом говорится в сообщении компаний.

Так, «Вымпелком» (бренд «Билайн») заявил, что с 20 августа 2018 года все входящие звонки за пределами региона подключения становятся бесплатными для абонентов в сети «Билайн» вне зависимости от тарифного плана и системы расчетов.

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«Приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн», — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента по маркетингу и бренду «Вымпелком» Ирины Лебедевой.

В «Мегафоне» плата за входящие звонки по России будет отменена для большей части абонентов с 1 сентября, для остальных — со второй половины сентября, указывают в пресс-службе оператора.

В свою очередь представитель МТС сообщил, что оператор в ближайшее время также отменяет плату за входящие в поездках по стране, не уточнив конкретной даты.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России ТАСС сообщили, что 8 августа будет продолжено рассмотрения дел в отношении «большой тройки» по внутрисетевому роумингу.

Ранее сообщалось, что ФАС продлила сроки рассмотрения дел против «большой тройки» операторов связи (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») по делам о завышенных тарифах во внутрисетевом роуминге до 28 декабря 2018 года. Согласно законодательству, ФАС может рассматривать дела по внутрисетевому роумингу вплоть до 28 декабря, но решение может быть принято и раньше.

История вопроса

Летом 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Для операторов «большой тройки» был установлен срок до 31 января, впоследствии ФАС возбудила антимонопольные дела против «Мегафона», МТС и «Вымпелкома».