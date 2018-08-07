«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/ — Об этом заявили «Вымпелком», «Мегафон» и МТС.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/ — Об этом заявили «Вымпелком», «Мегафон» и МТС.
Российские телефонные операторы «большой тройки» в ближайшее время отменят плату за входящие звонки во внутрисетевом роуминге. Об этом говорится в сообщении компаний.
«Приняв во внимание пожелания наших абонентов и прислушиваясь к мнению ФАС, мы окончательно сформировали простые и понятные условия тарификации «как дома» любых услуг на всей территории России в сети «Билайн», — приводятся в сообщении слова исполнительного
В «Мегафоне» плата за входящие звонки по России будет отменена для большей части абонентов с 1 сентября, для остальных — со второй половины сентября, указывают в
В свою очередь представитель МТС сообщил, что оператор в ближайшее время также отменяет плату за входящие в поездках по стране, не уточнив конкретной даты.
Ранее сообщалось, что ФАС продлила сроки рассмотрения дел против «большой тройки» операторов связи (МТС, «Мегафон» и «Вымпелком») по делам о завышенных тарифах во внутрисетевом роуминге до 28 декабря 2018 года. Согласно законодательству, ФАС может рассматривать дела по внутрисетевому роумингу вплоть до 28 декабря, но решение может быть принято и раньше.
Летом 2017 года ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. Для операторов «большой тройки» был установлен срок до 31 января, впоследствии ФАС возбудила антимонопольные дела против «Мегафона», МТС и «Вымпелкома».
Что касается Tele2, в конце 2017 года ФАС установила, что предложения оператора соответствуют требованиям предупреждения, и продлила срок его исполнения для оператора до 31 мая 2018 года. В июне этого года ФАС решила еще раз продлить срок для Tele2 по ходатайству компании и установила новый срок — 31 августа этого года.