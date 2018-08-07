Москва закрывает белые пятна на карте мира
Соглашение РФ и Суринама сделает всю Южную Америку безвизовой для россиян.
Соглашение РФ и Суринама сделает всю Южную Америку безвизовой для россиян.
В ближайшее время Москва подпишет договор о безвизовом режиме с Суринамом, после чего гражданам РФ не придется оформлять визу для въезда на территорию всех государств Южной Америки. Кроме того, вскоре вступает в силу и подписанное в мае аналогичное соглашение с
— Переговоры о заключении межправительственного соглашения об отмене визовых формальностей для граждан России и Суринама ведутся. Рассчитываем, что подпишем этот документ в ближайшее время, — рассказал «Известиям» глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Старт работе по активизации отношений Москвы и Парамарибо был положен осенью 2016 года, когда на полях Генассамблеи ООН глава российского МИДа Сергей Лавров и его тогдашний коллега из Суринама Ниермала Бадризинг подписали межгосударственный договор об основах отношений. Начать наполнять его практическим содержанием было решено именно с работы над безвизовым режимом, ввести который стороны договорились в течение 2018 года.
В советские времена в Парамарибо работало посольство СССР, но в связи с финансовыми сложностями в 1995 году дипмиссия была вынуждена прекратить свою деятельность. В данный момент интересы нашей страны в этом государстве по совместительству представляет посол РФ в Бразилии. Около года назад Суринам, будучи единственной страной Южной Америки, где российской дипмиссии еще нет, поднял вопрос об ее открытии. Решение этого вопроса, как заявляли «Известиям» в МИДе ранее, во многом зависит от того, будет ли требовать постоянного дипломатического присутствия динамика двустороннего взаимодействия.
Безвизовый режим с Суринамом — свидетельство того, что для России и для ее политических и экономических связей в Южной Америке уже не остается белых пятен. Страна богата природными ресурсами и имеет серьезный спрос на крупные инфраструктурные и энергетические проекты — и это соответствует тому, что Россия может и делает хорошо.
В ближайшее время для России исчезнет и еще одно белое пятно — уже на карте Центральной Америки, к которой относятся сразу семь государств. С пятью из них—- Гватемалой, Сальвадором, Гондурасом, Никарагуа и Панамой — соглашения о безвизовом режиме уже действуют.
— Соглашение об отмене визовых формальностей для граждан России и
Таким образом, из всех стран этого региона визовый режим для граждан РФ сохранится только для въезда в Белиз.
Если Суринам — не самая привлекательная с точки зрения туризма страна (по данным погранслужбы ФСБ, последний раз россияне выезжали туда в 2016 году, и никто из посетивших страну 81 граждан РФ не совершал поездку с туристическими целями), то у
Спрос в России становится более сложным и избирательным, и это приводит к тому, что существенно повышается роль нетрадиционных турнаправлений. И среди них, конечно,
Коста-Рика— страна вечной весны и великолепного климата. Не случайно она считается местом рекреационного туризма и славится тем, что туда ездят поправить здоровье.
Пока что из всех латиноамериканских направлений самыми популярными для россиян остаются Доминиканская республика и Куба. И хотя обе они далеки от десятки самых часто посещаемых нашими соотечественниками стран, в 2017 году именно на эти две страны пришелся самый впечатляющий рост турпотока после Португалии. За прошлый год в Доминикане побывали на 74% граждан РФ больше, нежели в 2016 году. Для Кубы этот показатель составил 67%. Не исключено, что интерес к ним трансформируется в рост внимания россиян и к другим странам этого региона.
Между тем есть подвижки и в отношениях России с государствами Карибского бассейна. Вслед за открытием весной 2017 года представительства Гренады в Москве может появиться и объединённое посольство сразу 15 стран Карибского региона, входящих в региональную организацию КАРИКОМ.
Как рассказал «Известиям» посол Гренады в России Олег Фирер, эта идея была выдвинута
— Интерес к углублению сотрудничества с Россией есть у всех стран Карибского бассейна, но иметь отдельное посольство мало кто может себе позволить. Совместное же посольство — будь то дипмиссия 15 стран — членов КАРИКОМ или же посольство восьми членов организации
Несмотря на небольшие территории и малочисленность населения, каждая из карибских стран — это отдельный голос в международных организациях. И в Москве