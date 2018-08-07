В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад. Свадьба Атабека, сына депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева, и Бактыгуль состоялось в 2016 году. Сегодня пара воспитывает сына Алиаскара.