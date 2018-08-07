В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана
В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад.
В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад.
В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад. Свадьба Атабека, сына депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева, и Бактыгуль состоялось в 2016 году. Сегодня пара воспитывает сына Алиаскара.
Сооронбай Жээнбеков — избранный в октябре 2017 года глава Кыргызстана. Женат, имеет двоих детей — сына и дочь. Сын учится в школе, а дочь Бактыгуль — в
Муж дочери Сооронбая Жээнбекова работает в аппарате правительства Кыргызстана.