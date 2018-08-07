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07:13 (мск), источник: Tengrinews

В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана

В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад.

В Сети появилось видео со свадьбы дочери президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которая состоялась два года назад. Свадьба Атабека, сына депутата Жогорку Кенеша Алиярбека Абжалиева, и Бактыгуль состоялось в 2016 году. Сегодня пара воспитывает сына Алиаскара.

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Сооронбай Жээнбеков — избранный в октябре 2017 года глава Кыргызстана. Женат, имеет двоих детей — сына и дочь. Сын учится в школе, а дочь Бактыгуль — в Кыргызско-Российском Славянском университете имени Б. Ельцина в Бишкеке.

Муж дочери Сооронбая Жээнбекова работает в аппарате правительства Кыргызстана.

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