В 17 районах Татарстана из-за засухи введен режим ЧС

(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов своим распоряжением ввел режим чрезвычайной ситуации на территории 17 районах республики.

Режим ЧС введен для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, вызванной такими опасными природными явлениями, как почвенная и атмосферная засуха, суховеи. Он будет действовать с 3 августа и вплоть до особого распоряжения, отмечается в документе.

Из распоряжения следует, что соответствующее особое положение затрагивает Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лениногорский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский районы РТ.

Главам муниципалитетов и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Ответственным за исполнение распоряжения назначен Минсельхозпрод РТ.