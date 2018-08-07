В 17 районах Татарстана из-за засухи введен режим ЧС
Главам районов и Минсельхозпроду РТ поручено разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
Главам районов и Минсельхозпроду РТ поручено разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации.
(Казань, 7 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов своим распоряжением ввел режим чрезвычайной ситуации на территории 17 районах республики.
Режим ЧС введен для предотвращения угрозы продовольственной безопасности, вызванной такими опасными природными явлениями, как почвенная и атмосферная засуха, суховеи. Он будет действовать с 3 августа и вплоть до особого распоряжения, отмечается в документе.
Из распоряжения следует, что соответствующее особое положение затрагивает Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лениногорский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинский районы РТ.
Главам муниципалитетов и Министерству сельского хозяйства и продовольствия Татарстана поручено в пятидневный срок разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Ответственным за исполнение распоряжения назначен Минсельхозпрод РТ.
Ранее на традиционном республиканском совещании министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов докладывал о почвенной и атмосферной засухе, зафиксированной в 17 районах региона. По его словам, летом вместо среднемноголетних 163 мм осадков некоторые территории Татарстана получили чуть более 40 мм.