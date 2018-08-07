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07:18 (мск), источник: ТАСС

РБК: на нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» могут потратить более 3 трлн рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/ — При этом источники издания допускают возможность пересмотра бюджета, а потому эта сумма может как увеличиться, так и сократиться.

Источник: РИА "Новости"

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ», рассчитанной до 2024 года, может превысить 3,4 трлн рублей. Соответствующий проект документа, копия которого имеется в распоряжении РБК, отвечающая за реализацию программы Минкомсвязь должна внести в кабмин 15 августа.

Как сообщил изданию один из разработчиков программы, бюджет был составлен в июне 2018 года, при этом его могут скорректировать к моменту внесения итоговой версии в правительство. В связи с этим сумма в 3,4 трлн рублей может как увеличиться, так и сократиться.
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Согласно документу, в национальной программе, которая в настоящий момент предполагает работу по пяти направлениям, может появиться восемь новых федеральных проектов. Ими станут «Цифровое здравоохранение», «Цифровая промышленность», «Цифровое сельское хозяйство», «Цифровое строительство», «Цифровой город», «Цифровой транспорт и логистика», «Цифровая энергетика», «Цифровое образование». Как отмечает издание, общий бюджет новых проектов составит около 1,1 трлн рублей.

Проект документа также предполагает увеличение затрат на уже имеющиеся проекты. Так, стоимость реализации проекта «Информационная инфраструктура» увеличится почти в два раза по сравнению с планируемыми 436,6 млрд рублей и составит 993 млрд рублей, из которых почти 700 млрд могут привлечь из федерального бюджета. Проект по переводу государственных услуг и государственного управления на цифру «Цифровое государство», который переименуют в «Цифровое государственное управление», получит из бюджета около 621 млрд рублей.

Кроме того, на проект «Экосистема поддержки цифровых проектов», целью которого является создание финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий, потребуется 465 млрд рублей, на «Цифровые технологии и проекты» — 195 млрд рублей, «Кадры для цифровой экономики» — 134 млрд, «Информационная безопасность» — 25 млрд, а также около одного млрд рублей планируется потратить на доработку нормативной базы для развития цифровой экономики.

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Программа по развитию цифровой экономики РФ

Программа «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В июле глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сообщил, что ведомство внесло в правительство предварительный вариант программы по развитию цифровой экономики России. При этом он подчеркнул, что программа будет дорабатываться в течение лета и начала осени по части бюджетного процесса.

Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов, а также информационная инфраструктура.

Первый замруководителя проектного офиса по реализации программы «Цифровая экономика» Владимир Месропян сообщал, что работа по данным направлениям программы будет продолжена, а в доработанной программе могут появиться новые направления.

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