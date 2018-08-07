Дома-призраки в Хабаровском крае хотят подвести под землетрясение

Странная история сложилась вокруг жильцов двух бараков с удобствами на улице и печным отоплением в посёлке Октябрьский Ванинского района. Жильцы ветхих строений обратились к корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» и рассказали, что много лет не могут добиться расселения стремительно разваливающихся двухэтажных домов № 10 и 10а по улице Ростовской. А недавно люди узнали, что их бараки превратились в дома-призраки.

— С нашими домами вообще чертовщина какая-то творится. Когда мы хотели провести интернет в нашу квартиру, мне сказали, что нашего дома по Ростовской, 10а просто нет на карте, а я якобы прописана на улице Вокзальной, 12. Мы подозреваем, что нас по бумагам снесли, а в квартиры, куда нас должны были переселить, въехали какие-то другие люди, — рассказала квартиросъёмщица Валентина Золотухина. — Мы написали губернатору о наших бедах, приложили фотографии. Из правительства Хабаровского края ещё в мае этого года пришло распоряжение главе администрации нашего посёлка незамедлительно, подчёркиваю — незамедлительно, собрать межведомственную комиссию о признании наших домов аварийными. Наша администрация уверяет, что никаких писем они не получали, и это распоряжение просто игнорирует.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K2m8NfD69AM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Попытка корреспондента найти дом 10а, где проживает Валентина Золотухина, по улице Ростовской в посёлке Октябрьский в системах yandex/maps и google/maps успехом не увенчалась. В отечественном поисковике не отмечены оба барака, второй картографический сервис показывает только строение номер 10, а дома под литерой 10а там также нет.

В администрации Октябрьского подозрения жильцов о мнимом сносе назвали вымыслами. Хотя дома в самом деле не обслуживаются никакой управляющей компанией, там нет ТСЖ.

— Никто просто не мог получить вместо жильцов этих домов новые квартиры. У нас в посёлке новых квартир-то и нет, — объяснил глава администрации Октябрьского Станислав Веденёв. — Эти дома проходят по бумагам. У квартиросъёмщиков есть на руках договоры социального найма. Люди там прописаны. Никто за них не может ничего получить. Это просто исключено.

В создании межведомственной комиссии по признанию домов по улице Ростовской, что было предписано в письмах от комитета регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края и краевого министерства ЖКХ, мэр Октябрьского просто не видит смысла. По его словам, по закону эти строения не проходят в категорию «аварийное жильё». Процент износа не дотягивает до положенных 70%.

— Мы попытались войти этими домами в другую программу «Повышение сейсмоустойчивости жилого фонда». Но они не подлежат сейсмоусилению в виду своих конструктивных особенностей. Поэтому мы постарались войти в «дорожную карту», чтобы взамен этих зданий на Ростовской построить два новых дома и переселить туда людей. Ведь в случае землетрясения эти старые бараки могут просто разрушиться, — добавил Станислав Веденёв. — Мы пытались войти в эту программу, но у нас не получилось. Мы не смогли собрать нужный пакет документов. Некоторые важные бумаги мы просто не можем найти. Теперь нужно будет узнать, работает ли ещё эта программа по сейсмоусилению. Это единственный шанс для этих людей получить новое жильё. Аварийными эти дома никто не признает.