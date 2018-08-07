Дома-призраки в Хабаровском крае хотят подвести под землетрясение
Власти Октябрьского не могут расселить два старых барака.
Власти Октябрьского не могут расселить два старых барака.
Странная история сложилась вокруг жильцов двух бараков с удобствами на улице и печным отоплением в посёлке Октябрьский Ванинского района. Жильцы ветхих строений обратились к корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» и рассказали, что много лет не могут добиться расселения стремительно разваливающихся двухэтажных домов № 10 и 10а по улице Ростовской. А недавно люди узнали, что их бараки превратились в
— С нашими домами вообще чертовщина
Попытка корреспондента найти дом 10а, где проживает Валентина Золотухина, по улице Ростовской в посёлке Октябрьский в системах yandex/maps и google/maps успехом не увенчалась. В отечественном поисковике не отмечены оба барака, второй картографический сервис показывает только строение номер 10, а дома под литерой 10а там также нет.
— Никто просто не мог получить вместо жильцов этих домов новые квартиры. У нас в посёлке новых
— Мы попытались войти этими домами в другую программу «Повышение сейсмоустойчивости жилого фонда». Но они не подлежат сейсмоусилению в виду своих конструктивных особенностей. Поэтому мы постарались войти в «дорожную карту», чтобы взамен этих зданий на Ростовской построить два новых дома и переселить туда людей. Ведь в случае землетрясения эти старые бараки могут просто разрушиться, — добавил Станислав Веденёв. — Мы пытались войти в эту программу, но у нас не получилось. Мы не смогли собрать нужный пакет документов. Некоторые важные бумаги мы просто не можем найти. Теперь нужно будет узнать, работает ли ещё эта программа по сейсмоусилению. Это единственный шанс для этих людей получить новое жильё. Аварийными эти дома никто не признает.
Федеральная программа по усилению сейсмической устойчивости домов, как говорится в постановлении правительства России № 1243 от 12 октября 2017 года, уже свёрнута. Вместо неё до 2025 года реализуется другая госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Она также предусматривает сейсмоусиление жилого фонда.