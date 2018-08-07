Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Кэти Перри надела нелепый наряд и рассмешила соцсети
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Светлана Лобода выпустила остросюжетный клип на свою песню
Джиджи Хадид приняла участие в провокационной фотосессии
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
04:24 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дома-призраки в Хабаровском крае хотят подвести под землетрясение

Власти Октябрьского не могут расселить два старых барака.

Странная история сложилась вокруг жильцов двух бараков с удобствами на улице и печным отоплением в посёлке Октябрьский Ванинского района. Жильцы ветхих строений обратились к корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» и рассказали, что много лет не могут добиться расселения стремительно разваливающихся двухэтажных домов № 10 и 10а по улице Ростовской. А недавно люди узнали, что их бараки превратились в дома-призраки.

 — С нашими домами вообще чертовщина какая-то творится. Когда мы хотели провести интернет в нашу квартиру, мне сказали, что нашего дома по Ростовской, 10а просто нет на карте, а я якобы прописана на улице Вокзальной, 12. Мы подозреваем, что нас по бумагам снесли, а в квартиры, куда нас должны были переселить, въехали какие-то другие люди, — рассказала квартиросъёмщица Валентина Золотухина. — Мы написали губернатору о наших бедах, приложили фотографии. Из правительства Хабаровского края ещё в мае этого года пришло распоряжение главе администрации нашего посёлка незамедлительно, подчёркиваю — незамедлительно, собрать межведомственную комиссию о признании наших домов аварийными. Наша администрация уверяет, что никаких писем они не получали, и это распоряжение просто игнорирует.

Во время загрузки произошла ошибка.

Попытка корреспондента найти дом 10а, где проживает Валентина Золотухина, по улице Ростовской в посёлке Октябрьский в системах yandex/maps и google/maps успехом не увенчалась. В отечественном поисковике не отмечены оба барака, второй картографический сервис показывает только строение номер 10, а дома под литерой 10а там также нет.

В администрации Октябрьского подозрения жильцов о мнимом сносе назвали вымыслами. Хотя дома в самом деле не обслуживаются никакой управляющей компанией, там нет ТСЖ.

 — Никто просто не мог получить вместо жильцов этих домов новые квартиры. У нас в посёлке новых квартир-то и нет, — объяснил глава администрации Октябрьского Станислав Веденёв. — Эти дома проходят по бумагам. У квартиросъёмщиков есть на руках договоры социального найма. Люди там прописаны. Никто за них не может ничего получить. Это просто исключено.

В создании межведомственной комиссии по признанию домов по улице Ростовской, что было предписано в письмах от комитета регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края и краевого министерства ЖКХ, мэр Октябрьского просто не видит смысла. По его словам, по закону эти строения не проходят в категорию «аварийное жильё». Процент износа не дотягивает до положенных 70%.

 — Мы попытались войти этими домами в другую программу «Повышение сейсмоустойчивости жилого фонда». Но они не подлежат сейсмоусилению в виду своих конструктивных особенностей. Поэтому мы постарались войти в «дорожную карту», чтобы взамен этих зданий на Ростовской построить два новых дома и переселить туда людей. Ведь в случае землетрясения эти старые бараки могут просто разрушиться, — добавил Станислав Веденёв. — Мы пытались войти в эту программу, но у нас не получилось. Мы не смогли собрать нужный пакет документов. Некоторые важные бумаги мы просто не можем найти. Теперь нужно будет узнать, работает ли ещё эта программа по сейсмоусилению. Это единственный шанс для этих людей получить новое жильё. Аварийными эти дома никто не признает.

Федеральная программа по усилению сейсмической устойчивости домов, как говорится в постановлении правительства России № 1243 от 12 октября 2017 года, уже свёрнута. Вместо неё до 2025 года реализуется другая госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Она также предусматривает сейсмоусиление жилого фонда.

Все новости региона
 Горноспасатели из Хабаровского края отправятся на международные соревновани
Хабаровчане впервые проголосуют за лучший двор
Медведев: Россия готова выстраивать отношения с Грузией
Сотовые операторы отменят плату за входящие звонки по РФ
На популярном египетском курорте акула убила туриста
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
В Калуге на заводе Volkswagen объявили итальянскую забастовку
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 способов
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь