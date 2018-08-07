Приморцам с ипотекой помогут власти
68 миллионов рублей из краевого бюджета направили на поддержку приморцев, выплачивающих ипотеку, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
68 миллионов рублей из краевого бюджета направили на поддержку приморцев, выплачивающих ипотеку, сообщает DEITA. RU со ссылкой на краевую администрацию.
Почти 1,2 тысячи приморцев с начала года смогли снизить расходы по ипотеке с помощью краевого бюджета. На компенсации части процентов по ипотечным кредитам направили 68 миллионов рублей.
Эта мера социальной поддержки для новоселов появилась в Приморье в 2012 году. На выплату могут рассчитывать семьи, оформившие жилищный кредит для приобретения квартиры в новостройках или в строящихся домах, в том числе участники федеральной программы «Жилье для российской семьи».
«Размер социальной выплаты составляет 50% собственных расходов заемщика по уплате процентов за ипотеку, исходя из размера процентной ставки по кредиту. Согласно краевому закону, сумма ипотечного кредита не должна превышать 2,5 миллионов рублей», — информируют в департаменте труда и социального развития Приморского края.
«В прошлом году на эту меру социальной поддержки мы израсходовали 97 миллионов рублей. В 2018 году увеличили расходы, предусмотрев более 133 миллионов рублей», — сообщила директор краевого департамента Лилия Лаврентьева.
Напомним, что сейчас в органах исполнительной власти региона проходит согласование программа «Доступная ипотека». Проект разработан по поручению главы Приморья Андрея Тарасенко для того, чтобы обеспечить жильем врачей и учителей из всех муниципалитетов региона.
Михаил Грач.