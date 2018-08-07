Центробанк прокомментировал ситуацию с АТБ
Проводится проверка по факту реализации вексельной схемы.
Проводится проверка по факту реализации вексельной схемы.
Представители Дальневосточного отделения Банка России дали корреспонденту РИА VladNews комментарий по поводу деятельности
«Азиатско-Тихоокеанский банк на сегодняшний день является стабильным, операционно прибыльным банком. АТБ продолжает свою работу в обычном режиме производит платежи, принимает и выдает вклады, предоставляет кредиты», сообщили в
Напомним, клиенты АТБ требуют от банка исполнения финансовых обязательств по проданным векселям ООО «ФТК». При этом стоит отметить, что задолженность компании выросла с 1,2 миллиардов рублей до 4,3 миллиардов рублей в период с 1 января 2017 года по 1 апреля 2018 года.
«Одновременно с ростом задолженности ухудшалось финансовое положение ООО “ФТК”, которое в 2018 году Банк России оценивал уже как критическое, поскольку компания не могла самостоятельно расплачиваться по своим обязательствам, а собственник прекратил ее финансирование. ООО “ФТК”, не имея денежных поступлений, могло расплачиваться по ранее выпущенным векселям исключительно с помощью выпуска новых векселей», отметили в
Отметим, что 4 августа во Владивостоке у отделения
«Банк России обратился в правоохранительные органы по факту реализации вексельной схемы, содержащей признаки “финансовой пирамиды”. Выплаты будут осуществляться тем векселедержателям, в отношении которых принято судебное решение об ответственности банка перед ними», отметили в