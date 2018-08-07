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07:20 (мск), источник: Zakon.kz

Несмотря на подорожание мяса, казахстанцы едят его все больше

Потребление мяса и мясопродуктов домохозяйствами в первом квартале 2018 года составило 19,5 кг в среднем на душу населения, рост за квартал — на 0,8%, за год — на 6,7%. Об этом говорится в исследовании Finprom, передает Zakon.kz.

В городской местности потребление мяса и мясопродуктов составило 19,9 кг в среднем на душу населения, в сельской — 18,8 кг.

Из мяса самыми востребованными по РК являются говядина — 6,4 кг в среднем на душу населения за квартал, конина — 1,5 кг и баранина — 1,2 кг. В городской местности также в рационе преобладает говядина — 6,5 кг, следом конина — 1,5 кг, на третьем месте куры — 1,3 кг.

В сельской местности в среднем на душу населения за квартал приходится 6,4 кг говядины, 2 кг баранины и 1,6 кг конины.

Самая высокая цена в июле 2018 года на мясо у конины — 1666 тенге за килограмм. Следом идет говядина — 1500,7 тенге за кг, и баранина — 1429,9 тг за кг.

При этом самый высокий годовой рост цен зафиксирован на свинину — на 8%, до 1278,8 тг за кг, следом на говядину — на 7,9% и конину — на 7,8%.

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