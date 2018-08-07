Несмотря на подорожание мяса, казахстанцы едят его все больше

В городской местности потребление мяса и мясопродуктов составило 19,9 кг в среднем на душу населения, в сельской — 18,8 кг.

Из мяса самыми востребованными по РК являются говядина — 6,4 кг в среднем на душу населения за квартал, конина — 1,5 кг и баранина — 1,2 кг. В городской местности также в рационе преобладает говядина — 6,5 кг, следом конина — 1,5 кг, на третьем месте куры — 1,3 кг.

В сельской местности в среднем на душу населения за квартал приходится 6,4 кг говядины, 2 кг баранины и 1,6 кг конины.

Самая высокая цена в июле 2018 года на мясо у конины — 1666 тенге за килограмм. Следом идет говядина — 1500,7 тенге за кг, и баранина — 1429,9 тг за кг.