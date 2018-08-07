В Приморье выявили более 35 тонн опасной для здоровья продукции

В Приморье сотрудники Россельхознадзора обнаружили на прошедшую неделю более 35 тонн опасной и вредной для здоровья человека продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При проверке пищевой продукции отечественного производства, в том чисе и произведенную на территории Приморского края, было забраковано 10 партий продукции: замороженные свиные полутуши, кета теша холодного копчения, лососевая икра, моллюск мерценария, салат из морской капусты с луком, сельдь филе Матье малосоленая, вареники с картофелем и сыром, молоко коровье сырое, молоко коровье пастеризованное.