Власти объявили второй аукцион на строительство центра волейбола в Новосибирске

Центр волейбола разместится на земельном участке площадью 4,4 га на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская в Новосибирске. Он станет крупнейшим за Уралом волейбольным центром и домашней ареной для новосибирского волейбольного клуба «Локомотив». Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тыс. зрителей. Инвестиции в строительство спортивного сооружения составят около 1,8 млрд руб. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее говорил, что строительство волейбольного центра в городе даст толчок для развития всей прилегающей территории и частично решит проблему обманутых дольщиков.



Победителем первого аукциона на начальный этап работ по строительству центра волейбола в Новосибирске стала производственно-коммерческая фирма «Агросервис», которая получила контракт по цене в 499 млн руб. Работы необходимо выполнить к концу 2018 года.