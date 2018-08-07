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09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти объявили второй аукцион на строительство центра волейбола в Новосибирске

Как следует из документации на портале госзакупок, подрядчик должен завершить общестроительные работы, монтаж систем отопления, вентиляции, освещения и другого оборудования до середины декабря 2020 года. Итоги тендера подведут в конце августа.

Центр волейбола разместится на земельном участке площадью 4,4 га на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромская в Новосибирске. Он станет крупнейшим за Уралом волейбольным центром и домашней ареной для новосибирского волейбольного клуба «Локомотив». Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тыс. зрителей. Инвестиции в строительство спортивного сооружения составят около 1,8 млрд руб. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее говорил, что строительство волейбольного центра в городе даст толчок для развития всей прилегающей территории и частично решит проблему обманутых дольщиков.

Победителем первого аукциона на начальный этап работ по строительству центра волейбола в Новосибирске стала производственно-коммерческая фирма «Агросервис», которая получила контракт по цене в 499 млн руб. Работы необходимо выполнить к концу 2018 года.

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