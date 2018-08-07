Молдавская кушма скоро станет дефицитом: овцеводы тоннами выкидывают шерсть

На продажу уходит в лучшем случае одна пятая от общего количества этого сырья, заявил председатель федерации овцеводов Молдовы Павел Присакару. Остальное овцеводы вынуждены выбрасывать на свалку. Трудная ситуация связана с тем, что спрос на натуральную шерсть в последние годы сильно упал.

«Сейчас не модно носить изделия из натуральной шерсти. Раньше она перерабатывалась. Из нее делали валенки, носки, брюки. А сейчас везде — синтетика», — пояснил Присакару.

Овцеводы Молдовы с ностальгией вспоминают советские времена, когда заниматься этим видом сельского хозяйства было выгодно. Владелец отары Ион Рошка рассказал, что килограмм шерсти на пунктах приема покупали по 9 рублей, либо за сырье рассчитывались комбикормом.

«Сейчас у нас и с шерстью проблема, и со шкурками. Режем по 200−300 ягнят, и никому шкурки не нужны. Даже те, что идут на кушму, некуда реализовать», — рассказал Рошка.

По подсчетам федерации овцеводов, ежегодно отрасль недосчитывается пяти с половиной миллионов леев из-за нереализованной шерсти. Как объяснил Присэкару, рынки сбыта нужно искать на востоке.

Традиционно шерсть перерабатывают в Турции и странах СНГ. Но в данной ситуации возникает замкнутый круг. Покупатель требует хорошего качества: шерсть должна быть чистой. Владельцы отар, в свою очередь, понимают, что для этого нужно менять условия содержания животных. Однако вкладывать средства, не имея четких гарантий, что шерсть купят — опасаются.

«К примеру, в этом году в Комрате скупали белую шерсть. Потом ее отвезли в Кыргызстан. Наверное, где-то кому-то нужна наша шерсть, а мы не можем найти друг друга», — отметил Присэкару.