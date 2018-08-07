Молдавская кушма скоро станет дефицитом: овцеводы тоннами выкидывают шерсть
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik, Дарья Чернега. Молдавские овцеводы испытывают трудности со сбытом натуральной шерсти.
КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik, Дарья Чернега. Молдавские овцеводы испытывают трудности со сбытом натуральной шерсти.
На продажу уходит в лучшем случае одна пятая от общего количества этого сырья, заявил председатель федерации овцеводов Молдовы Павел Присакару. Остальное овцеводы вынуждены выбрасывать на свалку. Трудная ситуация связана с тем, что спрос на натуральную шерсть в последние годы сильно упал.
«Сейчас не модно носить изделия из натуральной шерсти. Раньше она перерабатывалась. Из нее делали валенки, носки, брюки. А сейчас везде — синтетика», — пояснил Присакару.
Овцеводы Молдовы с ностальгией вспоминают советские времена, когда заниматься этим видом сельского хозяйства было выгодно. Владелец отары Ион Рошка рассказал, что килограмм шерсти на пунктах приема покупали по 9 рублей, либо за сырье рассчитывались комбикормом.
«Сейчас у нас и с шерстью проблема, и со шкурками. Режем по 200−300 ягнят, и никому шкурки не нужны. Даже те, что идут на кушму, некуда реализовать», — рассказал Рошка.
По подсчетам федерации овцеводов, ежегодно отрасль недосчитывается пяти с половиной миллионов леев
«К примеру, в этом году в Комрате скупали белую шерсть. Потом ее отвезли в Кыргызстан. Наверное,
По словам главы профильной федерации, проблема со сбытом шерсти — не единственное, что беспокоит овцеводов. В отрасли катастрофически не хватает рабочей силы, в частности, чебанов. Поэтому овцеводы параллельно решают другие задачи — продумывают вариант содержания овец без выпаса на пастбищах и внедрение автоматической дойки.