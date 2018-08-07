«Узбекнефтегаз» опроверг информацию о том, что каждому узбекистанцу подарят 200 литров бензина

«В социальных сетях и различных мессенджерах появилась информация о том, что “Узбекнефтегаз” в честь своего 25-летия дарит всем 200 литров бензина марки АИ-95. Сообщение содержит специальную ссылку на купон, для получения которого предлагается заполнить опросник из шести вопросов, а затем поделиться новостью со своими друзьями», — говорится в сообщении нефтегазовой компании.