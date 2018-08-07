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09:15 (мск), источник: Uzdaily.uz

«Узбекнефтегаз» опроверг информацию о том, что каждому узбекистанцу подарят 200 литров бензина

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Компания «Узбекнефтегаз» опровергла сообщения, о том, что она подарит 200 литров бензина каждому узбекистанцу в честь 25-летия организации.

«В социальных сетях и различных мессенджерах появилась информация о том, что “Узбекнефтегаз” в честь своего 25-летия дарит всем 200 литров бензина марки АИ-95. Сообщение содержит специальную ссылку на купон, для получения которого предлагается заполнить опросник из шести вопросов, а затем поделиться новостью со своими друзьями», — говорится в сообщении нефтегазовой компании.

«Узбекнефтегаз» официально опровергает распространившуюся информацию и просит всех граждан соблюдать бдительность при посещении непроверенных сайтов, — отмечается в сообщении.

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