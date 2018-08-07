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09:18 (мск), источник: NewsKo

Депутаты Заксобрания доработали проект закона об отмене налога на прибыль

Поправки внесла прокуратура, депутат Сергей Ветошкин и государственно-правовое управление.

Рабочая группы депутатов заксобрания по подготовке проекта закона ко второму чтению «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» 6 августа одобрила поправки в законопроект.

Напомним, на июньском пленарном заседании депутаты в первом чтении приняли изменения в проект закона о налогооблажении. Он предусматривает изменение ставок по налогу на прибыль организаций. В 2018 года — 13,5%, в 2019 году — 14,75%, в 2020 году — 15,75%. А объем «выпадающих доходов» краевого бюджета из-за предоставления пониженных ставок по налогу на прибыль будет поэтапно сокращён до нуля в период с 2019 по 2021 годы.

В ходе доработки законопроекта ко второму чтению поступили поправки от прокуратуры Пермского края и депутата заксобрания Сергея Ветошкина и государственно-правового управления.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края, прокуратура предложила убрать из числа льготополучателей тех, кому эта льгота предоставляется на основании ведения благотворительной деятельности. По её мнению, освободившиеся средства позволят повысить доходную часть бюджета и средства можно будет направить на социально—ориентированные проекты.

Сергей Ветошкин предложил добавить в условия получения льготы отсутствие налоговой задолженности у налогоплательщика. По его мнению, если из бюджета выделяется финансовый ресурс, который будет направлен на установление налоговых льгот, то предприятие должно быть честным перед бюджетом.

Я считаю, что изменения в законопроект внесены корректные и правильные. Были учтены замечания прокуратуры Пермского края, Законодательного Собрания. Все они направлены на то, чтобы налоговые льготы стали более прозрачными, а механизм предоставления стал более достоверным.
Максим Колесников
министр экономического развития и инвестиций Пермского края

В итоге законопроект рекомендован к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании 16 августа.

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