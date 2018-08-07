Депутаты Заксобрания доработали проект закона об отмене налога на прибыль
Поправки внесла прокуратура, депутат Сергей Ветошкин и
Поправки внесла прокуратура, депутат Сергей Ветошкин и
Рабочая группы депутатов заксобрания по подготовке проекта закона ко второму чтению «О внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» 6 августа одобрила поправки в законопроект.
Напомним, на июньском пленарном заседании депутаты в первом чтении приняли изменения в проект закона о налогооблажении. Он предусматривает изменение ставок по налогу на прибыль организаций. В 2018 года — 13,5%, в 2019 году — 14,75%, в 2020 году — 15,75%. А объем «выпадающих доходов» краевого бюджета
В ходе доработки законопроекта ко второму чтению поступили поправки от прокуратуры Пермского края и депутата заксобрания Сергея Ветошкина и
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Сергей Ветошкин предложил добавить в условия получения льготы отсутствие налоговой задолженности у налогоплательщика. По его мнению, если из бюджета выделяется финансовый ресурс, который будет направлен на установление налоговых льгот, то предприятие должно быть честным перед бюджетом.
Я считаю, что изменения в законопроект внесены корректные и правильные. Были учтены замечания прокуратуры Пермского края, Законодательного Собрания. Все они направлены на то, чтобы налоговые льготы стали более прозрачными, а механизм предоставления стал более достоверным.
В итоге законопроект рекомендован к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании 16 августа.