Строительная компания в Хабаровском крае заплатит миллион за нелегалов
Иностранных рабочих вышлют из России
Иностранных рабочих вышлют из России
Амурский городской суд выдворил из России 28 иностранных рабочих — нелегальных мигрантов. Их работодатель оштрафован на 980 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рабочие, чьи разрешения на работу и нахождение в России давно истекли, трудились на строительном предприятии в Амурском районе. Оно расположено далеко от Амурска и других населенных пунктов, и о том, что там есть нелегалы, в полицию сообщили очевидцы.
Полицейские задержали иностранцев и составили на них протоколы об административном правонарушении.
— Суд признал задержанных виновными в совершении правонарушений. На них наложен штраф в размере 2 тыс рублей на каждого. Суд принял решение об их административном выдворении, — сообщила врио начальника