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10:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Строительная компания в Хабаровском крае заплатит миллион за нелегалов

Иностранных рабочих вышлют из России

Амурский городской суд выдворил из России 28 иностранных рабочих — нелегальных мигрантов. Их работодатель оштрафован на 980 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рабочие, чьи разрешения на работу и нахождение в России давно истекли, трудились на строительном предприятии в Амурском районе. Оно расположено далеко от Амурска и других населенных пунктов, и о том, что там есть нелегалы, в полицию сообщили очевидцы.

Полицейские задержали иностранцев и составили на них протоколы об административном правонарушении.

 — Суд признал задержанных виновными в совершении правонарушений. На них наложен штраф в размере 2 тыс рублей на каждого. Суд принял решение об их административном выдворении, — сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Олеся Циклаури. — Должностное лицо предприятия, на котором работали нелегальные мигранты, так же привлечено к ответственности — на него наложен крупный штраф.

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