Строительная компания в Хабаровском крае заплатит миллион за нелегалов

Амурский городской суд выдворил из России 28 иностранных рабочих — нелегальных мигрантов. Их работодатель оштрафован на 980 тыс рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рабочие, чьи разрешения на работу и нахождение в России давно истекли, трудились на строительном предприятии в Амурском районе. Оно расположено далеко от Амурска и других населенных пунктов, и о том, что там есть нелегалы, в полицию сообщили очевидцы.

Полицейские задержали иностранцев и составили на них протоколы об административном правонарушении.