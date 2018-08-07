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10:56 (мск), источник: БЕЛТА

Минжилкомхоз предлагает устанавливать отдельные счетчики воды на полив огорода

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает устанавливать отдельные приборы учета, контролирующие расход воды на полив и содержание скота. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления экономики Минжилкомхоза Наталья Литвинчук.

Источник: БЕЛТА

«Жителям частного сектора предлагается устанавливать дополнительные приборы учета воды для полива огорода и содержания скота. С 1 июля начала действовать норма постановления Совета Министров № 510, согласно которой при наличии таких приборов меняется механизм начисления платы за водоотведение (канализацию) — из суммарного объема потребленной воды исключается объем, израсходованный на полив огорода и содержание скота», — рассказала Наталья Литвинчук.

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Плата за водоотведение начисляется соразмерно потребленным объемам воды (в Минске тариф на услугу канализации составляет Br0,5398 за 1 куб. м). В то же время при поливе огорода дополнительной нагрузки на канализационные сети нет. «Расчеты по показаниям дополнительных счетчиков позволяют сэкономить. Для их установки необходимо обратиться в обслуживающую организацию водно-канализационного хозяйства для получения техусловий и согласования места установки. Установить индивидуальный прибор учета может любая организация, оказывающая данный вид услуг и имеющая соответствующий сертификат. Затраты на покупку и установку этих приборов несет потребитель», — пояснила начальник управления экономики.

Для начисления платы за водоснабжение по-прежнему будет учитываться весь объем потребленной воды, согласно показаниям всех установленных счетчиков — холодной, горячей воды, для полива огорода и содержания скота. Норма потребления воды для оплаты по субсидируемому тарифу составляет 140 л в сутки на человека. При превышении этой нормы плата начисляется по экономически обоснованному тарифу. В Минске субсидируемый тариф на услугу водоснабжения составляет Br0,8053 за 1 куб.м, экономически обоснованный — Br0,8114 за 1 куб.м.

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