Примэрия сделала важное объявление о выплате компенсаций за коммунальные услуги

Получателями компенсаций являются семьи, чей доход за последние 12 месяцев составляет менее 3000 леев/месяц на каждого члена семьи. Компенсация затрат социально уязвимых лиц на оплату коммунальных услуг и энергоносителей будет осуществляться до 1 сентября 2019 года.

Следует отметить, что лица, владеющие двумя или более квартирами на территории Кишинева, не могут получать финансовую помощь для осуществления платежей за коммунальные услуги и энергоносители.

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Пакет документов для получения компенсации необходимо подать в муниципальные предприятия по управлению жилым фондом, (№ 1−23), руководителям жилищного фонда (ассоциации совладельцев в кондоминиуме, ассоциации владельцев приватизированного жилья, жилищно-строительные кооперативы и ведомственные дома). Граждане, проживающие в частном секторе должны подать заявки в районные претуры; а граждане, проживающие в городах, селах (коммунах) в составе муниципия Кишинев — в соответствующие примэрии.

Уточняем, что граждане, которые получали компенсацию от примэрии муниципия Кишинев в предыдущем отопительном сезоне, могут подать заявление, подтверждающее, что ежемесячные доходы семьи не увеличились и состав семьи остался прежним.