Валютные торги: рубль ослаб только к евро
Белорусский рубль продолжил укрепляться к американской и российской валюте.
Белорусский рубль продолжил укрепляться к американской и российской валюте.
МИНСК, 7 авг — Sputnik. В ходе торгов на Белорусской
Так, рост стоимости европейской валюты составил 0,04%. На торгах за один евро предлагали 2,3279 рубля.
Продолжила дешеветь американская валюта. Во вторник доллар сдал 0,04% от своей предыдущей цены и снизился до уровня в 2,0117 рубля.
Российская валюта потеряла на бирже 0,11% от своей цены. Сегодня за 100 российских предлагали 3,1653 белорусского рубля.