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14:04 (мск), источник: Sputnik.by

Валютные торги: рубль ослаб только к евро

Белорусский рубль продолжил укрепляться к американской и российской валюте.

ЦБ: $ 63.5425   +0.04 € 73.5632   +0.15 ММВБ: $ 63.5175   -0.22 € 73.6475   +0.02

МИНСК, 7 авг — Sputnik. В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник по отношению к белорусскому рублю укрепился только евро.

Так, рост стоимости европейской валюты составил 0,04%. На торгах за один евро предлагали 2,3279 рубля.

Продолжила дешеветь американская валюта. Во вторник доллар сдал 0,04% от своей предыдущей цены и снизился до уровня в 2,0117 рубля.

Российская валюта потеряла на бирже 0,11% от своей цены. Сегодня за 100 российских предлагали 3,1653 белорусского рубля.

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