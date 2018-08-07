Валютные торги: рубль ослаб только к евро

МИНСК, 7 авг — Sputnik. В ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник по отношению к белорусскому рублю укрепился только евро.

Так, рост стоимости европейской валюты составил 0,04%. На торгах за один евро предлагали 2,3279 рубля.

Продолжила дешеветь американская валюта. Во вторник доллар сдал 0,04% от своей предыдущей цены и снизился до уровня в 2,0117 рубля.