«Узпромстройбанк» будет трансформирован
«Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей.
«Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей.
Между «Узпромстройбанком» и Международной финансовой корпорацией (IFC) подписано соглашение о сотрудничестве по трансформации банка в финансово стабильное и конкурентоспособное учреждение, функционирующее на основе передовой практики и международных стандартов.
На основе данного соглашения «Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей, путем увеличения новых видов современных инновационных банковских услуг и продуктов, в особенности в отдаленных регионах страны будут созданы условия для широкого пользования банковских услуг.
Также, «Узпромстройбанк» первым в Центральной Азии будет внедрять механизмы финансирования и виды услуг по системе «Green banking» в целях уменьшения вредных выбросов в окружающую среду объектами производства, а также повышения экономии