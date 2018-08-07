Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Бывший муж Бритни Спирс требует увеличить алименты на детей втрое
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
В Сети нашли нового двойника Ким Кардашьян
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Забелинская: Мое решение глава ФВСР, похоже, принял за шутку
ЦСКА купил датчанина. Иностранцы, которые откроют для себя КХЛ
Полина Гагарина без макияжа выглядит как 18-летняя девушка
20-летняя Эль Фаннинг встречается с 32-летним актером
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
15:30 (мск), источник: UzReport.news

«Узпромстройбанк» будет трансформирован

«Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей.

Между «Узпромстройбанком» и Международной финансовой корпорацией (IFC) подписано соглашение о сотрудничестве по трансформации банка в финансово стабильное и конкурентоспособное учреждение, функционирующее на основе передовой практики и международных стандартов.

На основе данного соглашения «Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей, путем увеличения новых видов современных инновационных банковских услуг и продуктов, в особенности в отдаленных регионах страны будут созданы условия для широкого пользования банковских услуг.

Также, «Узпромстройбанк» первым в Центральной Азии будет внедрять механизмы финансирования и виды услуг по системе «Green banking» в целях уменьшения вредных выбросов в окружающую среду объектами производства, а также повышения экономии энерго-ресурсов.

Все новости региона
 Стэн Кронке выкупил акции Алишера Усманова в «Арсенале»
Пятый день экзаменов в вузы: высшие баллы зафиксированы в «Востоковедени...
Названы регионы России, где могут смениться губернаторы
Дочь главы Серпуховского района обратилась к Владимиру Путину
Туристка покорила Монблан и обнаружила там выпивающих россиян
Стала известна причина драки со звездой «Такси» Сами Насери
Дело о ДТП с участием Смолова будет разбираться в суде
Ученые назвали самое быстро взрослеющее животное на Земле
«Мистический» туман накрыл побережье Британии
Спорт
Овечкин, Радулов и Ковальчук пашут на тренировках (видео) Видео, в которых очень много железа
Hi-Tech
Паспорта уходят в прошлое Россияне смогут забирать посылки без удостоверения личности.
Авто
АВТОВАЗ пообещал новинку, которая «изменит всё» На официальных страничках марки Lada появился снимок пяти автомобилей, накрытых покрывалами
Кино
81-летний Роберт Редфорд объявил о завершении актерской карьеры Драма «Старик и ружье» станет его прощальным проектом
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
История любви Степаненко и Петросяна: она была его музой 30 лет Их роман начался, когда оба были в отношениях. Степаненко не побоялась стать четвертой женой юмориста и не прогадала.
Дети
72-летний Евгений Петросян готовится стать отцом В Сети появилась новость о том, что возлюбленная юмориста беременна.
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь