«Узпромстройбанк» будет трансформирован

Между «Узпромстройбанком» и Международной финансовой корпорацией (IFC) подписано соглашение о сотрудничестве по трансформации банка в финансово стабильное и конкурентоспособное учреждение, функционирующее на основе передовой практики и международных стандартов.

На основе данного соглашения «Узпромстройбанком» будут широко внедрены рыночные механизмы оказания услуг, повышены доступность банковских услуг для населения и предпринимателей, путем увеличения новых видов современных инновационных банковских услуг и продуктов, в особенности в отдаленных регионах страны будут созданы условия для широкого пользования банковских услуг.