В Госдуму внесли проект о госрегулировании цен на бензин

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, в частности, были снижены акцизы: с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также власти отказались от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей на эти виды товаров.