В Госдуму внесли проект о госрегулировании цен на бензин

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета 2018 года: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Кабмин в этой ситуации предпринял ряд мер для их стабилизации, в частности, были снижены акцизы: с 1 июня были снижены акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, на дизельное топливо — на 2 тысячи рублей от действующих ставок. Также власти отказались от предполагавшегося с 1 июля повышения акцизов на 700 рублей на эти виды товаров.
«Представляется необходимым законодательно обеспечить механизм, направленный на защиту интересов рядовых потребителей. Законопроектом предусмотрено введение государственного регулирования цен на автомобильный бензин и дизельное топливо, а также торговых надбавок (наценок) к ценам на них путем установления их предельных уровней правительством РФ с 1 января 2019 года», — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, такая мера позволит гарантировать защиту потребителей от сильных ценовых колебаний на рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин.