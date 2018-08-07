Средняя урожайность зерна в Нижегородской области составляет 25,6 ц/га на 7 августа

Согласно информации, в хозяйствах Нижегородской области сжато 127,4 тысяч га (23%), намолочено 324,5 тысяч тонн зерна. По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, уборка зерновых культур продолжается. Всего в 2018 году аграрии планируют собрать около 1 млн 200 тысяч т зерна. В четырех районах области аграрии начали уборку раннего картофеля. Убрано 74 га картофеля, накопано 1,35 тысячи тонн при средней урожайности 182,4 ц/га. Также приступили к уборке овощей. Убрано девять га, накопано 151 т овощной продукции (капуста, кабачки).