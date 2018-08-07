Мясо подорожало на 8% в Казахстане

Аналитики выяснили, что горожане употребляют мяса больше, чем сельские жители. Так, в городе средний показатель на душу населения — 19,9 кг, в селе — 18,8 кг. Больше всего казахстанцы любят говядину. Средняя цифра за 3 месяца — 6,4 кг на человека. Затем идет конина — 1,5 кг и замыкает тройку баранина — 1,2 кг.

Наиболее дорого жителям в июле 2018 года обходилась конина, ее стоимость 1666 тенге за кг. Говядину продавали за 1500,7 тенге, баранину за 1429,9 тенге. Что же касается роста цен, то тут лидерство у свинины — 8% за год (до 1278,8 тенге), на втором месте говядина — 7,9%, затем идет конина — 7,8%.