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18:48 (мск), источник: Nur.kz

Мясо подорожало на 8% в Казахстане

За три месяца текущего года в среднем один казахстанец съел 19,5 кг мяса. Рост показателей в первом квартале составил 0,8%, а за год — 6,7%. Об этом сообщает Finprom.kz.

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Аналитики выяснили, что горожане употребляют мяса больше, чем сельские жители. Так, в городе средний показатель на душу населения — 19,9 кг, в селе — 18,8 кг. Больше всего казахстанцы любят говядину. Средняя цифра за 3 месяца — 6,4 кг на человека. Затем идет конина — 1,5 кг и замыкает тройку баранина — 1,2 кг.

Наиболее дорого жителям в июле 2018 года обходилась конина, ее стоимость 1666 тенге за кг. Говядину продавали за 1500,7 тенге, баранину за 1429,9 тенге. Что же касается роста цен, то тут лидерство у свинины — 8% за год (до 1278,8 тенге), на втором месте говядина — 7,9%, затем идет конина — 7,8%.

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