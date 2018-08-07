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19:52 (мск), источник: Zakon.kz

Богатые тоже плачут. Коттеджный городок Алматы попал под снос

Из 98-и участков которые образуют микрорайон Жайлы, 15 подлежат изъятию в пользу государства, под этой территорией будет пролегать ветка метро.

Источник: Zakon.kz

Один из коттеджных городков Алматы частично попал под снос из-за строительства очередной станции метро. Людям пообещали компенсацию за имущество, но многие не хотят покидать свои дома и даже предлагают альтернативный вариант строительства метро, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Из 98-и участков которые образуют микрорайон Жайлы, 15 подлежат изъятию в пользу государства, под этой территорией будет пролегать ветка метро. Однако владельцы расположенных там домов просят не трогать их городок и проложить пути где-нибудь в другом месте.

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«Мы не такие люди, чтобы нам было хорошо, а чтобы другим было плохо. Если метро для города нужно, а оно нужно, оно должно быть. Просто мы просим, чтобы может быть город мог бы изыскать какие-то возможности, чтобы сделать перетрассировку трассы, чтобы не затрагивать наш городок», — предлагает решение проблемы жительница микрорайона «Жайлы» Людмила Кузьмина.

Местные жители даже предложили вариант, который поможет сэкономить бюджетные средства, которые в дальнейшем можно инвестировать в другие проекты, направленные на развитие города.

«Перед тем, как прокладывать трассу, я думаю, что чиновники должны были выехать на место и посмотреть, что выкупать? Большой дом и платить за него деньгами налогоплательщиков? Либо посмотреть на пустыри или еще что-то», — возмущается жительница микрорайона «Жайлы» Елена Прокофьева.

Но в метрополитене сообщили, что схема прокладки новой ветки, которая пройдет по территории микрорайона, уже утверждена. Однако у людей есть выбор, они могут отказаться от выселения и остаться жить в своих домах.

«Жители микрорайона Жайлы имеют право отказать от сноса в судебном порядке и продолжить жить. При дальнейшей эксплуатации уже линии метрополитена выходят шумы, вибрации, которые будут негативно влиять на тех жителей, которые будут жить именно в технической зоне и которые могут отказаться от сноса домов», — поясняет директор технического отдела службы капитального строительства КГП «Метрополитен» Максат Сейткулов.

Новая ветка метро будет пролегать на небольшой глубине от 10-ти до 20-ти метров. Из-за этого вибрации и шумы от движения электричек будут создавать дискомфортные условия для жителей. В данном случае изъятие земельных участков происходит для удобства горожан. А взамен их имущества они получат компенсацию, которую определяет специальная комиссия.

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