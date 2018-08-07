Грузия и Россия: конфликт залили вином

Источник: РИА "Новости"

Президент Грузии считает Россию ответственной за войну десятилетней давности и обвиняет ее в оккупации своих территорий. Дипломатические отношения между странами так и не восстановлены. К сожалению, это сильно мешает двусторонней торговле. Тем не менее, Россия сегодня является основным рынком сбыта для грузинских товаров, прежде всего вина. За десять лет экспорт из Грузии в РФ вырос в 13 с лишним раз.

«Мы не должны бояться называть вещи своими именами. То, что делала и делает Россия против суверенного государства — это война между Россией и Грузией, это агрессия, оккупация и попрание всех международных норм», — заявил грузинский президент Георгий Маргвелашвили, выступая на круглом столе «Прочный мир и безопасность — российско-грузинская война 2008 года, 10 лет спустя».

У российской стороны другое понимание причин вооруженного конфликта, который начался 8 августа 2008 года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который был тогда президентом России, заявил в интервью «Коммерсанту», что главный виновник войны — это Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию.

Мои оценки остаются прежними: если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

Отношения между Россией и Грузией так и не восстановлены в полном объеме. Дипломатические представительства закрыты, посредником выступает Швейцария. «Дипломатические отношения могут быть восстановлены, не мы их разрушали», — полагает Медведев.

Россия не будет возражать против восстановления отношений с грузинской стороной, если Грузия будет готова к этому. При этом Медведев обратил внимание на активизацию торгово-экономического сотрудничества и туристического общения между странами.

Стоит отметить, что, несмотря на агрессивную риторику и разорванные контакты, взаимная торговля растет очень высокими темпами и находится на рекордном уровне.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в 2007 году экспорт в Россию составил $45,3 млн. По этому показателю РФ занимала только четвертое место среди бывших советских республик, уступая Азербайджану (первое место с $137,5 млн), Армении и Украине. В 2008 году грузинский экспорт в Россию рухнул до $29,8 млн, а в 2009-м достиг минимума за десять лет в $21,2 млн.

Но затем торговля начала быстро расти, особенно после снятия торговых и транспортных ограничений. Происходило это поэтапно. Сначала в мае 2013 года стороны договорились о восстановлении торговых отношений, и были возобновлены поставки грузинских вин и минеральной воды в Россию.

В июле 2014 года Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию репчатого лука, свеклы, моркови, сладкого перца, дынь и арбузов из Грузии. Также в 2014 году между странами было восстановлено регулярное авиасообщение.

В прошлом году объем экспорта Грузии в РФ достиг $396,7 млн. Россия стала главным рынком сбыта для грузинских товаров. На ее долю пришлось 14,5% всего объема экспорта, который составил $2,735 млрд.

Велика доля России и в импорте. В 2017 году на нее пришлось около 10% всего импорта — $796,7 млн из $7,9 млрд. Место главного поставщика товаров в Грузию у Турции — $940,4 млн, третья строчка у Китая с $733 млн. Таким образом, с минимума 2009 года ($290,8 млн) импорт из России вырос в 3,6 раза. По сравнению с 2007 годом рост составил 28%, с 2008-м — чуть менее чем в полтора раза.

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Основными продуктами, которые Грузия поставляла в Россию, стали ферросплавы, вино, минеральная вода и крепкий алкоголь. Россия продавала в Грузию нефть и нефтепродукты, каменный уголь, пшеницу и продукты питания, а также средства связи.

В этом году стоит ждать очередного рекорда во взаимной торговле. Вырос и экспорт, и импорт. По грузинским данным, из России было поставлено товаров на $445,7 млн, экспорт в Россию составил $204,4 млн.

У Росстата другие данные (отличия из-за методик подсчета) — по ним российские поставки еще выше ($515,1 млн), а импорт грузинских товаров ниже ($185,6 млн). Это, соответственно, в 1,7 раза и на 5,3% больше показателей за аналогичный период прошлого года.

За семь месяцев Грузия экспортировала 45,4 миллиона бутылок вина в 50 стран мира на сумму $107,8 млн, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на Национальное агентство вина. Больше половины этого объема ушло в Россию.

Пятерка стран-импортеров грузинского вина по итогам января-июля этого года выглядит так: Россия на первом месте с 28,6 млн бутылок, далее с огромным отрывом идут Украина (5 млн бутылок), Китай (3,5 млн), Казахстан (почти 2 млн) и Польша (1,9 млн).

«Потребление грузинского вина постоянно растет, начиная с 2013 года. Доля грузинского вина в импортном вине, поступающем в Россию, составляет 15% и порядка 6% — всего рынка вина в России. Эти объемы через пару лет могут достичь объемов 2005 года, считающегося пиковым по поставкам вина из Грузии», — говорит эксперт алкогольного рынка директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз.

Ситуация с коньяком сложнее. Грузинский коньяк менее популярен сейчас в России, лидирует армянский. Но тем не менее потребление грузинского коньяка растет, сейчас он занимает долю порядка 5% среди всех потребляемых в России коньяков, отмечает он.

Эксперт считает, что грузинское вино сейчас стало более качественным и, к сожалению, более дорогим. Но у грузинского вина есть одно преимущество, которого нет у вин Старого и Нового света.

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«Все-таки Европа привыкла производить и пить в основном сухие вина. Сладкие и полусладкие там тоже производят, но в небольших количествах. А грузинские вина поддерживают традиции качественных полусладких вин — “Хванчкара”, “Киндзмараули”, “Ахашени” и других. Эти вина традиционно пользуются спросом у российского потребителя, который помнит их вкус еще со времен СССР», — объясняет он любовь россиян к продукции грузинских виноделов.

Во многом на рост торговых отношений влияет эффект низкой базы, считает программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик. Продолжительное время товарооборот между странами находился на низком уровне, теперь же на этом фоне легко показывать его восстановление.

В целом то, что импорт из Грузии к нам вырос, связано с тем, что экономический рост в регионе восстановился, вырос платежеспособный спрос. Однако в дальнейшем наращивать товарооборот двум странам будет сложнее, потому что исчезнет эффект низкой базы, потребуются дополнительные меры для его стимулирования. Ярослав Лисоволик программный директор Валдайского клуба