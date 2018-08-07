Как ищут работу те, кому больше 45: «Когда наниматели узнавали мой возраст, сразу начинались отказы»
Население становится старше, люди дольше остаются активными, пенсионный возраст растет…
Население становится старше, люди дольше остаются активными, пенсионный возраст растет…
Все это означает, что работников, которым уже перевалило за 45 — 50, будет становиться все больше. Но при этом многие работодатели
«На собеседовании лукавила: «Понимаю, вы ищете до 35, а я чуть старше…».
52-летняя Ольга работает водителем в одной из столичных компаний. К такой профессии она пришла далеко не сразу. В прошлом Ольга профессиональная спортсменка и по окончании карьеры сначала попыталась устроиться по специальности — тренером.
— Но это бюджетная должность, на тот момент зарплата на ней была довольно низкой. Мой муж тогда тоже работал тренером, и мы, два бюджетника, не смогли бы оплачивать учебу сына, — рассказывает Ольга. — Поэтому я решила подыскать место с более высокой зарплатой и начала звонить в
Когда стало понятно, что со
— Я очень люблю водить, хорошо это делаю. Тогда почему бы не попробовать устроиться водителем? Мне, можно сказать, повезло: взяли в маленькую компьютерную фирму, где я проработала полтора года. Потом пришлось уйти
Сейчас Ольгу в целом устраивают и работа, и зарплата. Из любопытства, может, и хотелось бы попробовать свои силы в другом месте, но и здесь все снова упирается в возраст.
— Пару лет назад я опубликовала резюме на одном из сайтов по поиску работы. Просмотры были, один человек позвонил, но на этом все закончилось. Думаю, основная причина в том, что в анкете указан мой возраст — 50 лет, — считает Ольга. — Сейчас я замечаю, что
«Несмотря на опыт, меня отправили на пенсию, потому что на мое место были молодые кандидаты».
Почти всю жизнь Надежда проработала делопроизводителем в администрации завода. Там она числилась на хорошем счету, знала все и всех, могла подготовить любой документ чуть ли не с закрытыми глазами.
— Я даже не сомневалась, что после выхода на пенсию продолжу работать на том же месте. У меня огромный опыт, я справлялась со всеми задачами. Уже начала строить планы на будущую денежную прибавку: зарплата на заводе была небольшой, но вместе с пенсией получилась бы вполне приличная сумма, — рассказывает Надежда. — Но как только мне исполнилось 55, руководство сообщило, что вынуждено отправить меня на пенсию — мол, на мое место есть молодые кандидаты.
После этого Надежде, уже пенсионерке, пришлось искать новое место. Она попыталась подобрать
— Единственное место, куда меня взяли, — гардеробщик в центре детского творчества. Но долго проработать там я не смогла. Физически это очень тяжелая работа.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
«Люди старше 45 лет лишились своего основного преимущества — их опыт обесценился».
— За последние 25 лет наша экономика претерпела серьезную трансформацию. Опыт, накопленный во времена Советского Союза, а затем и в лихих 90-х, вдруг оказался нерелевантен, а иногда и вреден. Вспомните, как набирали работников первые «МакДональдсы» — без опыта работы в общепите. Так люди категории 45+ вдруг лишились своего основного преимущества: их опыт обесценился, — объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. — Также в то время очень омолодился руководящий состав, а молодым руководителям часто неловко нанимать подчиненных старше себя. Кроме того, работодателю невыгодно нанимать и вкладываться в развитие работника, который через пару лет может выйти на пенсию. Но у возрастных сотрудников есть плюсы. Некоторые аспекты опыта всегда релевантны: например, опыт командной работы. Сотрудники в возрасте чаще лояльны к компании, видят ее своим домом, а не очередной ступенькой в карьерной лестнице. Они с удовольствием берут на себя роль менторов. В современной экономике худшее физическое состояние по сравнению с молодежью уже не играет такой роли, а новые технологии меняются так быстро, что и тридцатилетние могут остаться за бортом, если не будут переучиваться.
— Получается, что со временем ситуация выровняется, и возраст больше не будет играть такую роль при приеме на работу?
— Верно. Более стабильная экономика означает, что опыт не будет так обесцениваться. Не будем забывать, что сегодня молодостью считается период до 45 лет, а потом наступает зрелость, а не старость. Государство может ускорить этот процесс, информируя о плюсах зрелых работников и запрещая дискриминацию по возрасту при найме. Но ограничительные меры вроде запрета увольнять людей предпенсионного возраста могут сыграть злую шутку: если их нельзя уволить, то их будут еще менее охотно нанимать.
КСТАТИ.
«Категория востребованных кандидатов взрослеет — как и сами работодатели».
— Стереотип о том, что работник непременно должен быть младше 35 лет, постепенно уходит в прошлое. Категория востребованных кандидатов взрослеет, — отмечает Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства «Квадрат». — Дело в том, что и сами работодатели, руководители предприятий становятся старше. Они прекрасно себя чувствуют, в них есть силы работать и развиваться, и потому они не видят ничего зазорного в том, чтобы брать на работу людей своего возраста. Разумеется, остаются те, кто готов рассматривать кандидатов только в категории 25 — 35 лет. Когда мы общаемся с такими работодателями, всегда спрашиваем: «А вам сколько лет?» Если он называет цифру около 50, уточняем: «Но ведь вы как специалист чувствуете себя уверенно, хорошо подготовлены физически. Тогда почему хотите работника не старше 35?» Многие задумываются. Если же говорить о кандидатах, то они будут востребованы в любом возрасте, если у них высокая квалификация. Это решающий фактор. Обычно бывает, что люди, которые недотягивают до
— Что вы могли бы посоветовать 45-летнему кандидату, чтобы работодатель обратил на него внимание? Может, не указывать возраст в резюме?
— Никакие уловки не помогут, если нет достаточной квалификации. Вас не взяли на работу в течение
БУДЬ В КУРСЕ!
По закону наниматель обязан продлить контракт с сотрудниками предпенсионного возраста, которым осталось два года до общеустановленного пенсионного возраста (в этом году это 56 лет для женщин и 61 год для мужчин). Но только если они добросовестно работают и не нарушают трудовую дисциплину.