Как ищут работу те, кому больше 45: «Когда наниматели узнавали мой возраст, сразу начинались отказы»

Все это означает, что работников, которым уже перевалило за 45 — 50, будет становиться все больше. Но при этом многие работодатели по-прежнему готовы нанимать (и оставлять на работе) только молодых. «Комсомолка» поговорила с теми, для кого возраст стал проблемой в поиске работы.

«На собеседовании лукавила: «Понимаю, вы ищете до 35, а я чуть старше…».

52-летняя Ольга работает водителем в одной из столичных компаний. К такой профессии она пришла далеко не сразу. В прошлом Ольга профессиональная спортсменка и по окончании карьеры сначала попыталась устроиться по специальности — тренером.

— Но это бюджетная должность, на тот момент зарплата на ней была довольно низкой. Мой муж тогда тоже работал тренером, и мы, два бюджетника, не смогли бы оплачивать учебу сына, — рассказывает Ольга. — Поэтому я решила подыскать место с более высокой зарплатой и начала звонить в фитнес-центры. Но там, когда слышали, что мне уже 40, сразу отказывали. Как я выгляжу, что умею, мой диплом Института физкультуры оказались неважны, камнем преткновения стал возраст.

Когда стало понятно, что со спортивно-физкультурной карьерой не задастся, Ольга задумалась о смене профессии.

— Я очень люблю водить, хорошо это делаю. Тогда почему бы не попробовать устроиться водителем? Мне, можно сказать, повезло: взяли в маленькую компьютерную фирму, где я проработала полтора года. Потом пришлось уйти из-за конфликта с начальством, — вспоминает Ольга. — На тот момент мне было почти 42. И тут опять начались сложности, даже несмотря на опыт работы. Когда наниматели слышали мой возраст, да еще и то, что я женщина, сразу начинались отказы. В конце концов мне удалось устроиться на то место, где я работаю до сих пор. Возможно, помогла настойчивость. Я постоянно звонила, спрашивала, приняли ли они решение. Возможно, свою роль сыграло и то, что топ-менеджер, для которого меня нанимали, тоже была женщиной. А еще на собеседовании мне пришлось лукавить о своем возрасте. В вакансии было указано — не старше 35. Я говорила: «Я немного старше, но зато у меня есть опыт, я много ездила, в том числе по Европе, могу даже микроавтобус водить!» В итоге компания решила попробовать взять меня.

Сейчас Ольгу в целом устраивают и работа, и зарплата. Из любопытства, может, и хотелось бы попробовать свои силы в другом месте, но и здесь все снова упирается в возраст.

— Пару лет назад я опубликовала резюме на одном из сайтов по поиску работы. Просмотры были, один человек позвонил, но на этом все закончилось. Думаю, основная причина в том, что в анкете указан мой возраст — 50 лет, — считает Ольга. — Сейчас я замечаю, что женщин-водителей становится больше, но это в основном молоденькие девочки. А вот возраст по-прежнему большая проблема, и это я испытала на себе в полной мере.

«Несмотря на опыт, меня отправили на пенсию, потому что на мое место были молодые кандидаты».

Почти всю жизнь Надежда проработала делопроизводителем в администрации завода. Там она числилась на хорошем счету, знала все и всех, могла подготовить любой документ чуть ли не с закрытыми глазами.

— Я даже не сомневалась, что после выхода на пенсию продолжу работать на том же месте. У меня огромный опыт, я справлялась со всеми задачами. Уже начала строить планы на будущую денежную прибавку: зарплата на заводе была небольшой, но вместе с пенсией получилась бы вполне приличная сумма, — рассказывает Надежда. — Но как только мне исполнилось 55, руководство сообщило, что вынуждено отправить меня на пенсию — мол, на мое место есть молодые кандидаты.

После этого Надежде, уже пенсионерке, пришлось искать новое место. Она попыталась подобрать что-нибудь по специальности: документооборот, кадры, работа секретарем. Но ни объявления с вакансиями, ни помощь знакомых не помогли. Как только потенциальные работодатели узнавали, что Надежда уже вышла на пенсию, сразу же отказывали.

— Единственное место, куда меня взяли, — гардеробщик в центре детского творчества. Но долго проработать там я не смогла. Физически это очень тяжелая работа. Осенью-весной еще ничего, а зимой, когда у всех много верхней одежды, за восьмичасовую смену очень выматываешься, начинают болеть руки, плечи, спина. Поэтому пришлось уйти на пенсию и оставить мысли о том, чтобы работать дальше, — говорит Надежда.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.

«Люди старше 45 лет лишились своего основного преимущества — их опыт обесценился».

— За последние 25 лет наша экономика претерпела серьезную трансформацию. Опыт, накопленный во времена Советского Союза, а затем и в лихих 90-х, вдруг оказался нерелевантен, а иногда и вреден. Вспомните, как набирали работников первые «МакДональдсы» — без опыта работы в общепите. Так люди категории 45+ вдруг лишились своего основного преимущества: их опыт обесценился, — объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. — Также в то время очень омолодился руководящий состав, а молодым руководителям часто неловко нанимать подчиненных старше себя. Кроме того, работодателю невыгодно нанимать и вкладываться в развитие работника, который через пару лет может выйти на пенсию. Но у возрастных сотрудников есть плюсы. Некоторые аспекты опыта всегда релевантны: например, опыт командной работы. Сотрудники в возрасте чаще лояльны к компании, видят ее своим домом, а не очередной ступенькой в карьерной лестнице. Они с удовольствием берут на себя роль менторов. В современной экономике худшее физическое состояние по сравнению с молодежью уже не играет такой роли, а новые технологии меняются так быстро, что и тридцатилетние могут остаться за бортом, если не будут переучиваться.

— Получается, что со временем ситуация выровняется, и возраст больше не будет играть такую роль при приеме на работу?

— Верно. Более стабильная экономика означает, что опыт не будет так обесцениваться. Не будем забывать, что сегодня молодостью считается период до 45 лет, а потом наступает зрелость, а не старость. Государство может ускорить этот процесс, информируя о плюсах зрелых работников и запрещая дискриминацию по возрасту при найме. Но ограничительные меры вроде запрета увольнять людей предпенсионного возраста могут сыграть злую шутку: если их нельзя уволить, то их будут еще менее охотно нанимать.

КСТАТИ.

«Категория востребованных кандидатов взрослеет — как и сами работодатели».

— Стереотип о том, что работник непременно должен быть младше 35 лет, постепенно уходит в прошлое. Категория востребованных кандидатов взрослеет, — отмечает Светлана Коростелева, директор консалтингового агентства «Квадрат». — Дело в том, что и сами работодатели, руководители предприятий становятся старше. Они прекрасно себя чувствуют, в них есть силы работать и развиваться, и потому они не видят ничего зазорного в том, чтобы брать на работу людей своего возраста. Разумеется, остаются те, кто готов рассматривать кандидатов только в категории 25 — 35 лет. Когда мы общаемся с такими работодателями, всегда спрашиваем: «А вам сколько лет?» Если он называет цифру около 50, уточняем: «Но ведь вы как специалист чувствуете себя уверенно, хорошо подготовлены физически. Тогда почему хотите работника не старше 35?» Многие задумываются. Если же говорить о кандидатах, то они будут востребованы в любом возрасте, если у них высокая квалификация. Это решающий фактор. Обычно бывает, что люди, которые недотягивают до каких-то вакансий, ищут причину, по которой им отказали. Первое, что приходит в голову, — возраст. Но вполне возможно, причина в том, что вы просто не подходите по требованиям.

— Что вы могли бы посоветовать 45-летнему кандидату, чтобы работодатель обратил на него внимание? Может, не указывать возраст в резюме?

— Никакие уловки не помогут, если нет достаточной квалификации. Вас не взяли на работу в течение двух-трех месяцев? Значит, нужно искать причину в себе. Возможно, стоит рассмотреть другие вакансии, пройти обучение, снизить зарплатные ожидания.

БУДЬ В КУРСЕ!