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14:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Граждане обновили долги

Выдача розничных кредитов бьет рекорды.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупные российские банки в июле продемонстрировали рекордные выдачи кредитов населению. Этому могли способствовать потребительский оптимизм на фоне роста зарплат и снижения безработицы, а также реализация россиянами отложенного спроса на фоне снижения кредитных ставок. Желание клиентов получить кредит совпало с желанием ряда банков предоставить им деньги как можно скорее — до вступления в силу более жестких регуляторных требований в отношении потребительских кредитов.

Во вторник первым о финансовых результатах за семь месяцев отчитался Сбербанк. В июле выдачи банком кредитов населению стали рекордными — 290 млрд руб., отмечается в комментариях к отчетности. Этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с прошлым месяцем, и на 70,6% по сравнению с прошлым годом. В ВТБ также сообщили «Ъ», что июль был рекордным для банка в плане выдач розничных кредитов — они составили более 116 млрд руб. (динамику ВТБ не привел). У Альфа-банка прирост выдач в июле по сравнению с прошлым месяцем составил 19,8%, а по сравнению с июлем прошлого года — 121,6%. Банк «Восточный» сообщил, что в прошлом месяце выдал розничных кредитов на 10% больше показателей июня и на 25% больше выдач июля 2017 года. В «Возрождении» тоже считают, что результаты июля 2018 года являются рекордными по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет.

Восстановление потребительского кредитования — это тоже хорошо, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения.
Эльвира Набиуллина
глава Банка России, 1 февраля 2018 года

Банки планомерно наращивают портфель кредитов населению: согласно статистике ЦБ, по состоянию на 1 июля (более свежих данных пока нет) его объем был 13,2 трлн руб., что на 19,5% больше, чем на 1 июля 2017 года. Увеличивается и средний размер кредита. Так, по данным «Национального бюро кредитных историй», средний размер потребительского кредита (кроме кредитных карт, автокредитов и ипотеки) во втором квартале 2017 года составлял свыше 145 тыс. руб., а во втором квартале этого года — уже превышает 199 тыс. руб. При этом ставки по новым кредитам ниже: во втором квартале 2018 года, по данным ЦБ, средневзвешенные ставки по кредитам до одного года составляли 17,8%, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом раньше.

Основными макроэкономическими факторами, определяющими спрос на потребительские кредиты, остаются низкая инфляция и безработица, рост номинальных и реальных зарплат, а также реальных располагаемых доходов населения, считает аналитик ХКФ-банка Станислав Дужинский. Так, зарплаты за первую половину года в номинальном выражении выросли на 11% и почти на 9% в реальном выражении, а безработица к середине года упала до уровня ниже 5% и составила 4,7%, соглашается главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. «Рост доходов на фоне полной занятости повышает платежеспособность населения и дает возможность потребителям увеличить кредитное плечо», — считает она. Еще один фактор активного роста розничного кредитования — отложенный спрос: в условиях снижающихся ставок многие клиенты предпочитают совершать покупки, в том числе крупные, которые раньше откладывали, указывает руководитель розничного блока СМП-банка Роман Цивинюк. Снижение ставок повлияло, в частности, и на сегмент ипотечного кредитования. К тому же из-за реализации новой схемы финансирования новостроек застройщики уже начали поднимать цены, что подталкивает граждан быстрее выходить на сделки, добавляет управляющий директор продаж подразделений сети Абсолют-банка Иван Любименко. При этом спрос сместился в сегмент вторичного рынка — доля в продажах увеличилась с 50% до 60%.

Однако макроэкономика, скорее всего, является не единственным фактором, обусловившим рекордные показатели розничного кредитования. Сбербанк, «Восточный» и «Возрождение» объясняют свои результаты изменением продуктовой линейки, в том числе проведением акций по привлечению заемщиков. Соответствующая активность была проявлена этими банками в преддверии регуляторных изменений — ЦБ ранее принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту.

Виталий Солдатских

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