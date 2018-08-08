Граждане обновили долги
Выдача розничных кредитов бьет рекорды.
Выдача розничных кредитов бьет рекорды.
Крупные российские банки в июле продемонстрировали рекордные выдачи кредитов населению. Этому могли способствовать потребительский оптимизм на фоне роста зарплат и снижения безработицы, а также реализация россиянами отложенного спроса на фоне снижения кредитных ставок. Желание клиентов получить кредит совпало с желанием ряда банков предоставить им деньги как можно скорее — до вступления в силу более жестких регуляторных требований в отношении потребительских кредитов.
Во вторник первым о финансовых результатах за семь месяцев отчитался Сбербанк. В июле выдачи банком кредитов населению стали рекордными — 290 млрд руб., отмечается в комментариях к отчетности. Этот показатель вырос на 5,5% по сравнению с прошлым месяцем, и на 70,6% по сравнению с прошлым годом. В ВТБ также сообщили «Ъ», что июль был рекордным для банка в плане выдач розничных кредитов — они составили более 116 млрд руб. (динамику ВТБ не привел). У
Восстановление потребительского кредитования — это тоже хорошо, но здесь не должно быть перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения.
Банки планомерно наращивают портфель кредитов населению: согласно статистике ЦБ, по состоянию на 1 июля (более свежих данных пока нет) его объем был 13,2 трлн руб., что на 19,5% больше, чем на 1 июля 2017 года. Увеличивается и средний размер кредита. Так, по данным «Национального бюро кредитных историй», средний размер потребительского кредита (кроме кредитных карт, автокредитов и ипотеки) во втором квартале 2017 года составлял свыше 145 тыс. руб., а во втором квартале этого года — уже превышает 199 тыс. руб. При этом ставки по новым кредитам ниже: во втором квартале 2018 года, по данным ЦБ, средневзвешенные ставки по кредитам до одного года составляли 17,8%, что на 2,3 процентного пункта меньше, чем годом раньше.
Основными макроэкономическими факторами, определяющими спрос на потребительские кредиты, остаются низкая инфляция и безработица, рост номинальных и реальных зарплат, а также реальных располагаемых доходов населения, считает аналитик
Однако макроэкономика, скорее всего, является не единственным фактором, обусловившим рекордные показатели розничного кредитования. Сбербанк, «Восточный» и «Возрождение» объясняют свои результаты изменением продуктовой линейки, в том числе проведением акций по привлечению заемщиков. Соответствующая активность была проявлена этими банками в преддверии регуляторных изменений — ЦБ ранее принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту.
Виталий Солдатских