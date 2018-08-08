Маск собрался выкупить Tesla

Источник: AFP 2018

«Собираюсь выкупить Tesla по $420 (за акцию — ИФ). Финансирование обеспечено», — сообщил он.

При такой стоимости акции и нынешней капитализации Tesla сумма сделки может достичь около $72 млрд долларов, отмечает Associated Press. По оценке портала Axios, эта сумма может составить $85 млрд, включая долг. Впрочем, Маску не придется столько платить, поскольку ему уже принадлежит около 20% Tesla.

Единственным препятствием для Маска, по его же собственным словам, может стать получение одобрения от акционеров.

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Он написал, что у них есть два пути — продать акции или же сохранить свою долю в компании через специальный фонд. Маск выразил надежду, что большинство выберет второй вариант.

Объявление Маска привело к тому, что Nasdaq приостановила торговлю акциями Tesla и возобновила ее после того, как Маск опубликовал некоторые разъяснения. У некоторых даже закралось подозрение, что публикация — шутка, подобная твиту от 1 апреля, когда Маск сообщил о банкротстве Tesla, а цена в $420 — отсылка к сленговому обозначению курения марихуаны.

На момент закрытия бирж акции компании выросли на 11%, до $379,57.