Предприятия Хабаровска дорого заплатят за нескошенную траву
Максимальная сумма штрафа — 25 тысяч рублей.
Максимальная сумма штрафа — 25 тысяч рублей.
В Хабаровске в самом разгаре сенокосная пора. Растительность заметно подросла после поры дождей, поэтому срезать ее начали активнее. Однако не все трудятся в едином порыве и отлынивают от работ по благоустройству территорий. Так, еженедельно проверяющие штрафуют до 30 «уклонистов» от кошения травы и выписывают им штрафы: до 25 тысяч рублей для юридических лиц, от трех до семи тысяч для должностных лиц и от одной до трех тысяч рублей для физических лиц.
По информации отдела городского управления
Среди злостных некосильщиков — владельцы частных домов. На внутренних территориях, как правило, порядок, а снаружи, рядом с забором — заросли бурьяна. В парках и на городских бульварах ситуация намного лучше. Там отряды косцов ежемесячно очищают от растительности более 200 гектаров территории. Кроме того, в первую очередь избавляются от травы в границах «красных линий», у путепроводов и развязок. Зелень, мешающую водителям увидеть знаки и светофоры, тоже подрезают.