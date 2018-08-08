Предприятия Хабаровска дорого заплатят за нескошенную траву

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в самом разгаре сенокосная пора. Растительность заметно подросла после поры дождей, поэтому срезать ее начали активнее. Однако не все трудятся в едином порыве и отлынивают от работ по благоустройству территорий. Так, еженедельно проверяющие штрафуют до 30 «уклонистов» от кошения травы и выписывают им штрафы: до 25 тысяч рублей для юридических лиц, от трех до семи тысяч для должностных лиц и от одной до трех тысяч рублей для физических лиц.

По информации отдела городского управления административно-технического контроля больше всего претензий возникает к управляющим компаниям ТСЖ и другим жилищным организациям. На них жалуются сами горожане, которым не нравится трава высотой с человеческий рост. Некоторые хабаровчане страдают от аллергии, например, на полынь.