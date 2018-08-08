Омский фонд капремонта потратит 3 миллиона на техподдержку своей электронной системы
Фонда капремонта многоквартирных домов Омской области объявил тендер на услуги по
Фонда капремонта многоквартирных домов Омской области объявил тендер на услуги по
Подрядчику в том числе необходимо будет сделать доработки для соответствия требованиям федерального и регионального законодательства, а также оптимизировать и автоматизировать отдельные
Отмечается, что система работает через обычный
Контракт рассчитан с 1 сентября 2018 года до 31 августа 2019 года. Начальная стоимость закупки — 3 млн рублей. Итоги подведут 20 августа.