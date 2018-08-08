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07:43 (мск), источник: СуперОмск

Омский фонд капремонта потратит 3 миллиона на техподдержку своей электронной системы

Фонда капремонта многоквартирных домов Омской области объявил тендер на услуги по информационно-технологическому сопровождению электронной системы «ГРОСС». Как говорится в техзадании, она включает несколько модулей: «ГРОСС. Платформа», «ГРОСС. Начисления», «ГРОСС. Капитальный ремонт» и «ГРОСС. Личный кабинет абонента». Разработчиком комплекса выступило ООО «ОПЦ».

Подрядчику в том числе необходимо будет сделать доработки для соответствия требованиям федерального и регионального законодательства, а также оптимизировать и автоматизировать отдельные бизнес-процессы и функции. Также требуется оказывать техническую поддержку в объеме 100 часов в месяц: консультировать пользователей, предоставлять выборки данных, обновлять ПО, администрировать базу данных, переносить информацию на другие серверы и так далее.

Отмечается, что система работает через обычный веб-браузер. Исполнитель должен создать интерфейс, рассчитанный преимущественно для использования мыши. Предусматривается, что должна выдерживаться нагрузка до 2000 пользователей, работающих одновременно.

Контракт рассчитан с 1 сентября 2018 года до 31 августа 2019 года. Начальная стоимость закупки — 3 млн рублей. Итоги подведут 20 августа.

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