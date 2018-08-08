Омский фонд капремонта потратит 3 миллиона на техподдержку своей электронной системы

Подрядчику в том числе необходимо будет сделать доработки для соответствия требованиям федерального и регионального законодательства, а также оптимизировать и автоматизировать отдельные бизнес-процессы и функции. Также требуется оказывать техническую поддержку в объеме 100 часов в месяц: консультировать пользователей, предоставлять выборки данных, обновлять ПО, администрировать базу данных, переносить информацию на другие серверы и так далее.