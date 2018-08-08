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04:11 (мск), источник: АиФ Красноярск

Строительная компания Красноярска незаконно возводила дом на Свободном

По результатам проверки прокуратурой законности строительства возбуждено уголовное дело.

Источник: Reuters

Красноярская компания ООО «СибСпецМонтаж» не имела права строить многоэтажку по адресу Свободный, 44А. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Красноярска после проведенной проверки. В ходе которой выяснилось, что 29 декабря 2017 года департамент градостроительства выдал компании «СибСпецМонтаж» разрешение на строительство жилого комплекса.

Оказалось, что документ выдан в нарушение Градостроительного кодекса, без учета требований допустимого коэффициента застройки. После чего разрешение было отозвано.

В ходе проверки также выяснилось, чтобы получить разрешение, компания использовала положительное заключение негосударственной экспертизы проекта, которое содержало подложные документы о согласовании пожарного проезда на земельном участке.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По факту предоставления ООО «СибСпецМонтаж» подложных документов также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие или искажение информации), ведется расследование.

По информации ведомства, денежные средства граждан — участников долевого строительства не привлекались. Жилищное долевое строительство находится на особом контроле у прокуратуры, уж слишком много в Красноярском крае обманутых дольщиков.

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