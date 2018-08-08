Строительная компания Красноярска незаконно возводила дом на Свободном
По результатам проверки прокуратурой законности строительства возбуждено уголовное дело.
По результатам проверки прокуратурой законности строительства возбуждено уголовное дело.
Красноярская компания ООО «СибСпецМонтаж» не имела права строить многоэтажку по адресу Свободный, 44А. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Железнодорожного района Красноярска после проведенной проверки. В ходе которой выяснилось, что 29 декабря 2017 года департамент градостроительства выдал компании «СибСпецМонтаж» разрешение на строительство жилого комплекса.
Оказалось, что документ выдан в нарушение Градостроительного кодекса, без учета требований допустимого коэффициента застройки. После чего разрешение было отозвано.
Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По факту предоставления ООО «СибСпецМонтаж» подложных документов также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 237 УК РФ (сокрытие или искажение информации), ведется расследование.
По информации ведомства, денежные средства граждан — участников долевого строительства не привлекались. Жилищное долевое строительство находится на особом контроле у прокуратуры, уж слишком много в Красноярском крае обманутых дольщиков.