Недострой «Сибстоуна» на ул. Копылова обещают сдать к 2021 году

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Многолетний недострой на ул. Копылова, строительством которого занималась скандально известная компания «Сибстоун», могут полностью сдать к концу 2020 — началу 2021 года. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов.

«Разрешение на строительство здания восстановлено, застройщик подтверждает готовность к реализации проекта. Он разделен на 2 очереди. В первой до конца 2019 года будет введено 120 квартир. Затем будут реализованы четыре десятиэтажные секции — по предварительным планам, к концу 2020 — началу 2021 года», — сказал Животов.