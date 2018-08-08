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05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Недострой «Сибстоуна» на ул. Копылова обещают сдать к 2021 году

Разрешение на строительство здания восстановлено.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Многолетний недострой на ул. Копылова, строительством которого занималась скандально известная компания «Сибстоун», могут полностью сдать к концу 2020 — началу 2021 года. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил вице-мэр Красноярска Олег Животов.

«Разрешение на строительство здания восстановлено, застройщик подтверждает готовность к реализации проекта. Он разделен на 2 очереди. В первой до конца 2019 года будет введено 120 квартир. Затем будут реализованы четыре десятиэтажные секции — по предварительным планам, к концу 2020 — началу 2021 года», — сказал Животов.

По его словам, в первую очередь квартиры в доме получат дольщики, пострадавшие от действий «Сибстоуна». Оставшиеся площади будут выставлены на продажу.

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