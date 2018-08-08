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05:48 (мск), источник: НИА Красноярск

«Эльдорадо» на Сурикова и «Ашан» в Солонцах будут достроены

Заместитель главы города Олег Животов на брифинге с журналистами рассказал о судьбе двух примечательных красноярских долгостроев — торгового комплекса «Ашан» в Солонцах и «Эльдорадо» рядом с Сурикова, 16.

Источник: НИА Красноярск

Несмотря на то, что огромный комплекс «Ашан» находится на территории Емельяновского района, власти города интересуются его судьбой. Заместитель мэра сообщил, что сейчас у проекта есть инвестор, в настоящий момент происходит переформатирование планов и сроков. «В рамках этого года “Ашан” точно достроен не будет, поскольку проект очень масштабный. Торговый комплекс разместится на площади 240 тысяч квадратных метров, и сдавать его будут поэтапно. Подчеркну, что проект с повестки дня никто не выкинул и есть серьёзные намерения его завершить», — рассказал Животов. Есть вероятность, что комплекс запустят в течение 2019 года.

По поводу «Эльдорадо» на улице Сурикова Животов заявил, что «в ближайшее время вопрос планируется снять с повестки дня» — работы ведутся, инвестор планирует завершить работы в течение следующего года, приводя 12-летнюю историю застройки к логическому завершению. Здание заложили в 2005 году, незаконно снеся при этом исторический памятник, и с тех пор продолжалась череда скандалов, связанных с этим долгостроем.

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