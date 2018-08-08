«Эльдорадо» на Сурикова и «Ашан» в Солонцах будут достроены

Несмотря на то, что огромный комплекс «Ашан» находится на территории Емельяновского района, власти города интересуются его судьбой. Заместитель мэра сообщил, что сейчас у проекта есть инвестор, в настоящий момент происходит переформатирование планов и сроков. «В рамках этого года “Ашан” точно достроен не будет, поскольку проект очень масштабный. Торговый комплекс разместится на площади 240 тысяч квадратных метров, и сдавать его будут поэтапно. Подчеркну, что проект с повестки дня никто не выкинул и есть серьёзные намерения его завершить», — рассказал Животов. Есть вероятность, что комплекс запустят в течение 2019 года.