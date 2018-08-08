В Академгородке будут реконструировать школы

Здание гимназии № 3 построено в 1958 году. По проекту она рассчитана на 560 человек. Но сейчас в школе учатся больше тысячи ребят. Заниматься приходится в две смены. К тому же, в учебном заведении очень маленький спортзал, а актового и читального залов нет вовсе.

Сейчас городские власти решают вопрос о строительстве нового здания с применением типового проекта на 1 100 мест. Как рассказали в мэрии Новосибирска, учебный год 2018−2019 школьники закончат еще в старом здании, а в следующем году здесь развернется возведение нового. На время строительства дети будут распределены в три соседние школы: гимназию № 5, школы № 162 и 125.