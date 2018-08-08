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08:31 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Академгородке будут реконструировать школы

Гимназия № 3 и лицей № 130 им. Академика Лаврентьева смогут принять в два раза больше учеников.

Здание гимназии № 3 построено в 1958 году. По проекту она рассчитана на 560 человек. Но сейчас в школе учатся больше тысячи ребят. Заниматься приходится в две смены. К тому же, в учебном заведении очень маленький спортзал, а актового и читального залов нет вовсе.

Сейчас городские власти решают вопрос о строительстве нового здания с применением типового проекта на 1 100 мест. Как рассказали в мэрии Новосибирска, учебный год 2018−2019 школьники закончат еще в старом здании, а в следующем году здесь развернется возведение нового. На время строительства дети будут распределены в три соседние школы: гимназию № 5, школы № 162 и 125.

Уже в этом году здесь начнется строительство пристройки к лицею № 130 им. Академика Лаврентьева. При этом прерывать учебный процесс не будут, ученики продолжат обучение в стенах родного учреждения. Такой опыт в городе уже есть. Без распределения школьников велось строительство школы № 155 на Ключ-Камышенском плато.

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