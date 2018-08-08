Олег Афанасьев: «Омским паркам необходимо 50 новых аттракционов»

«Проблема в том, что крупные электромеханические аттракционы в наших парках фактически не приобретались более 15 лет. Те аттракционы, которые сейчас стоят в парках — морально устарели, многие выведены из эксплуатации. По подсчетам экспертов, необходимо обновить в ближайшее время не менее 90% всех аттракционов, это вопрос безопасности и функционирования парковых зон развлечения. Более того, общая потребность — в закупке не менее 50 единиц аттракционов, — считает Олег Афанасьев. — Только в этом случае удастся избежать дальнейшей стагнации городского парка аттракционов и вернуться к тем показателям, которые были в советское время в Советском и Центральном парках».