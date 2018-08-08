Олег Афанасьев: «Омским паркам необходимо 50 новых аттракционов»

Как уже писал наш ресурс, в среду, 8 августа установлен аттракцион «Вальс» за 5,4 млн рублей и «Драконы» за 5,1 млн рублей. Это первое обновление парка каруселей за 15 лет.
Олег Афанасьев назвал число аттракционов, которые нужны омским паркам.
«Проблема в том, что крупные электромеханические аттракционы в наших парках фактически не приобретались более 15 лет. Те аттракционы, которые сейчас стоят в парках — морально устарели, многие выведены из эксплуатации. По подсчетам экспертов, необходимо обновить в ближайшее время не менее 90% всех аттракционов, это вопрос безопасности и функционирования парковых зон развлечения. Более того, общая потребность — в закупке не менее 50 единиц аттракционов, — считает Олег Афанасьев. — Только в этом случае удастся избежать дальнейшей стагнации городского парка аттракционов и вернуться к тем показателям, которые были в советское время в Советском и Центральном парках».
Политик считает, что необходим комплексный подход к омским паркам. Необоходимо восстанавливать всю инфраструктуру.
Мы, депутаты горсовета, со своей стороны ратуем за комплексный подход к модернизации парков. Более-менее сносной ситуация с инфраструктурой парков выглядит только в парке 30-летия ВЛКСМ. Советский парк, парк Зеленый остров — в плачевном состоянии, особенно Советский. Недопустимо, чтобы развивалась только одна парковая зона. Во всех омских парках не должно быть запущенных, неухоженных мест. То есть, хочу сказать, что недостаточно закупить аттракционы, необходимо восстановить инфраструктуру. Это тротуары, парапеты, газоны, деревья, санитарно-бытовые установки и сооружения, в Советском парке — всем известная лестница.
Олег Афанасьевпредседатель общественной организации «Оплот», руководитель комитета горсовета Омска по экономическому развитию и муниципальной собственности
Депутат горсовета настаивает на анализе документов проведения торгово на закупку этих двух аттракционов.
«Что касается прозрачности закупки аттракционов, можно отметить следующее. В отношении данной закупки будут проанализированы документы закупки. К предыдущим аукционам были претензии в правовой плоскости. Они касались описания требований, которое отсекало значительную часть возможных поставщиков. Также они отличались короткими сроками, что неминуемо снижало возможности конкуренции, — пояснил Олег Афанасьев. — Информация обо всех нарушениях направлялась в департамент имущественных отношений мэрии. Задача депутатского корпуса здесь — обращать внимание исполнительной власти и отслеживать реакцию. Последняя закупка также будет изучена».
Напомним, что ранее политик высказывался о привлечении инвесторов в омские парки.