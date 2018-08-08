В Уфе заработала интерактивная карта строящихся многоквартирных домов

Разработанная Интерактивная карта позволяет в оперативном режиме наблюдать за ходом строительства объектов и иметь полную информацию о том или ином объекте жилищного строительства.

— Каждый горожанин, зайдя на карту, при выборе любого из объектов, может увидеть общую информацию по нему — наименование, адрес объекта, информацию по земельному участку, дату начала и завершения строительства, технические параметры, ссылку на официальную страницу застройщика в Интернете и онлайн камеру. Также можно ознакомиться с информацией о разрешительной документации и сведениях о застройщике, — рассказали в пресс-службе мэрии.