Рекордный показатель: С начала года резидентами калининградской ОЭЗ стали 49 компаний

Этот показатель остается рекордным за последние несколько лет: за весь 2016 год в реестр ОЭЗ было включено 26, в 2017 — 27 инвестпроектов.

— Достаточно большое количество малых и средних предприятий заявляется на резидентство. Ничего плохого в этом нет. Мы часто слышали от представителей малого бизнеса, что им не был доступен инструментарий ОЭЗ. Сейчас эти льготы доступны и для малых, и для средних предприятий, — заявил губернатор Антон Алиханов.

По словам Алиханова, главная причина роста доли небольших бизнес-проектов среди резидентов калининградской ОЭЗ — снижение минимального порога инвестиций, необходимых для получения этого статуса. Напомним, с этого года он составляет для инвестпроектов в сфере IT — один миллион рублей, в области медицины — 10 миллионов. Ранее инвестору требовалось подтвердить не менее 150 миллионов рублей инвестиций в форме капитальных вложений. С 2016 года эта сумма была снижена до 50 миллионов рублей для инвестпроектов в сфере туризма, рекреации, сельского хозяйства, переработки и других важных для экономики региона отраслях.