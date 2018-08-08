Рекордный показатель: С начала года резидентами калининградской ОЭЗ стали 49 компаний
Статус резидента Особой экономической зоны в Калининградской области с начала года получили 49 проектов с заявленным объемом инвестиций в 13,1 млрд рублей.
Статус резидента Особой экономической зоны в Калининградской области с начала года получили 49 проектов с заявленным объемом инвестиций в 13,1 млрд рублей.
Этот показатель остается рекордным за последние несколько лет: за весь 2016 год в реестр ОЭЗ было включено 26, в 2017 — 27 инвестпроектов.
— Достаточно большое количество малых и средних предприятий заявляется на резидентство. Ничего плохого в этом нет. Мы часто слышали от представителей малого бизнеса, что им не был доступен инструментарий ОЭЗ. Сейчас эти льготы доступны и для малых, и для средних предприятий, — заявил губернатор Антон Алиханов.
По словам Алиханова, главная причина роста доли небольших
Всего в единый реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области включено 185 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, заявленных в течение первых трех лет реализации проектов, более 118,5 миллиарда рублей.