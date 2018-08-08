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14:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области скорректировали программу капремонта многоквартирных домов

В перечень работ до 2019 года включили новые объекты.

Источник: РИА "Воронеж"

Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области внес изменения в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2017−2019 годы. В перечень подлежащих капремонту многоэтажек включили еще восемь новых объектов, сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта в среду, 8 августа.

В их числе — многоквартирные дома в селе Новая Усмань (улица Коминтерновская, 2б), рабочем поселке Ольховатка (переулок Дзержинского, 4), в поселке Комсомольский Рамонского района (переулок Черемушки, 1) и пять домов в Воронеже (улицы Беговая, 130, Менделеева, 1, Челюскинцев, 136а, Ленинский проспект, 71 и Волгоградская, 47). По некоторым объектам также скорректировали объем запланированных работ. Таким образом, с учетом последней корректировки, в краткосрочный план капремонта на 2017−2019 годы попали 896 многоквартирных домов общей площадью свыше 3,1 млн кв. м. Запланированный объем финансирования составит более 6,5 млрд рублей. Ожидается, что это позволит улучшить жилищные условия 105,7 тыс. человек.

В составе жилищного фонда Воронежской области значительную долю занимают жилые дома, построенные индустриальным способом в 1960—1970 годах. Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту многоквартирных домов привело к их повышенному износу. Капремонт общего имущества в многоквартирных домах проводится для устранения неисправностей изношенных элементов, восстановления или замены их на более долговечные и экономичные.

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