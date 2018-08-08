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14:04 (мск), источник: Ведомости

Доллар впервые с середины июня превысил 64 рубля

Доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 64 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро тоже подорожал по отношению рублю: впервые с 25 июля он превысил 75 руб.

ЦБ: $ 63.5950   +0.05 € 73.8211   +0.26 ММВБ: $ 64.6025   +1.11 € 74.8700   +1.22
Источник: РИА "Новости"

В 12.29 мск доллар стоил 64,01 руб. (+52 коп.), евро — 75,0125 руб. (+1,36 руб.).

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком России на 9 августа, выросли. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 63,6 руб./$ (+5 коп.), евро — 73,82 руб./евро (+26 коп.).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. На прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс соответствующий законопроект. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности этого документа. По данным издания, он содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель.

Кроме того, на рубль могли повлиять цены на нефть, рост которых приостановился.

Следите за развитием темы«Падение курса рубля»
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