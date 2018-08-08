Доллар впервые с середины июня превысил 64 рубля
Доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 64 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро тоже подорожал по отношению рублю: впервые с 25 июля он превысил 75 руб.
Доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 64 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро тоже подорожал по отношению рублю: впервые с 25 июля он превысил 75 руб.
В 12.29 мск доллар стоил 64,01 руб. (+52 коп.), евро — 75,0125 руб. (+1,36 руб.).
Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком России на 9 августа, выросли. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 63,6 руб./$ (+5 коп.), евро — 73,82 руб./евро (+26 коп.).
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. На прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс соответствующий законопроект. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности этого документа. По данным издания, он содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель.
Кроме того, на рубль могли повлиять цены на нефть, рост которых приостановился.