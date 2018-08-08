Доллар впервые с середины июня превысил 64 рубля

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. На прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс соответствующий законопроект. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности этого документа. По данным издания, он содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель.