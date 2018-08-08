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14:05 (мск), источник: Ведомости

Москва выдала разрешений на застройку города на пять лет вперед

Выданных разрешений на строительство в Москве хватит на пять лет, говорится на сайте Департамента градостроительной политики столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«В настоящее время у нас выдано разрешений на строительство на 51 млн кв. м. Если учесть, что в год мы строим более 8 млн кв. м, из которых около 3 млн кв. м — жилье, то работой стройкомплекс Москвы обеспечен на пять лет вперед», — рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м недвижимости.

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