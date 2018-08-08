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15:50 (мск), источник: Нижегородская правда

Производство по выпуску сыра фета и греческого йогурта планируют построить в Нижегородской области

Об этом заявил Глеб Никитин во время рабочего визита в Лысковский район.

Источник: РИА "Новости"

Производство сыра фета, греческого йогурта и мороженого из овечьего и козьего молока планируют открыть в Нижегородской области. Об этом заявил Глеб Никитин во время рабочего визита в Лысковский район.

Нижегородская область, как отметил глава региона, на текущий момент обеспечивает себя молоком на 73%. И за того, что перерабатывающие предприятия закупают сырье в других регионах, увеличивается стоимость конечного продукта.

Глеб Никитин рассказал, что ведутся переговоры с греческим инвестором «Грейт Фуд» о строительстве производства сыра фета, йогурта и мороженого на базе комплекса полного цикла на 30 тысяч голов коз, овец и коров.

Также глава региона отметил, что важно не только произвести продукцию, но и реализовать ее на прилавках сетевых ритейлеров. В ближайшее время в области пройдут «дни поставщика» с торговыми сетями для нижегородских фермеров. «Я лично разговаривал с собственниками торговых сетей, чтобы они активнее взаимодействовали с нижегородскими производителями сельхозпродукции. Долю местных, доступных, а не закупленных втридорога за тысячи километров и экологически чистых продуктов в магазинах надо увеличить на 10−20%», — добавил Глеб Никитин.

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