Производство по выпуску сыра фета и греческого йогурта планируют построить в Нижегородской области
Об этом заявил Глеб Никитин во время рабочего визита в Лысковский район.
Об этом заявил Глеб Никитин во время рабочего визита в Лысковский район.
Производство сыра фета, греческого йогурта и мороженого из овечьего и козьего молока планируют открыть в Нижегородской области. Об этом заявил Глеб Никитин во время рабочего визита в Лысковский район.
Нижегородская область, как отметил глава региона, на текущий момент обеспечивает себя молоком на 73%. И за того, что перерабатывающие предприятия закупают сырье в других регионах, увеличивается стоимость конечного продукта.
Глеб Никитин рассказал, что ведутся переговоры с греческим инвестором «Грейт Фуд» о строительстве производства сыра фета, йогурта и мороженого на базе комплекса полного цикла на 30 тысяч голов коз, овец и коров.
Также глава региона отметил, что важно не только произвести продукцию, но и реализовать ее на прилавках сетевых ритейлеров. В ближайшее время в области пройдут «дни поставщика» с торговыми сетями для нижегородских фермеров. «Я лично разговаривал с собственниками торговых сетей, чтобы они активнее взаимодействовали с нижегородскими производителями сельхозпродукции. Долю местных, доступных, а не закупленных втридорога за тысячи километров и экологически чистых продуктов в магазинах надо увеличить на 10−20%», — добавил Глеб Никитин.