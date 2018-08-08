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15:52 (мск), источник: Uzdaily.uz

Делегация Raiffeisen Bank Group посетит Узбекистан

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Делегация Raiffeisen Bank Group (Австрия) во главе с членом Правления Лукашем Янушевским посетит Узбекистан.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-служба МИД Узбекистана, делегация Raiffeisen Bank Group 9 августа прибывает в Узбекистан.

Представители австрийского банка проведут встречи и переговоры в Правительстве, Центральном банке, Государственном комитете по инвестициям, ряде ведущих финансовых структур Узбекистана.

Планируется, стороны обсудят перспективные проекты сотрудничества.

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