Делегация Raiffeisen Bank Group посетит Узбекистан
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Делегация Raiffeisen Bank Group (Австрия) во главе с членом Правления Лукашем Янушевским посетит Узбекистан.
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Делегация Raiffeisen Bank Group (Австрия) во главе с членом Правления Лукашем Янушевским посетит Узбекистан.
По данным
Представители австрийского банка проведут встречи и переговоры в Правительстве, Центральном банке, Государственном комитете по инвестициям, ряде ведущих финансовых структур Узбекистана.
Планируется, стороны обсудят перспективные проекты сотрудничества.