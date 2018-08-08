В Волгограде завершается ремонт улицы Иркутской

Минувшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда завершена укладка финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на проезжей части улицы Иркутской. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчику осталось обустроить парковочные карманы и примыкания, после чего на трассу нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

— Общая площадь обновленного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Укладка асфальта велась в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и максимально оперативно без потери качества выполнить все работы, — пояснили в мэрии.

Отметим, что приведение улицы Иркутской в нормативное состояние проводится по технологии, доказавшей свою эффективность в условиях сложного волгоградского климата. На подготовительном этапе рабочие поправили бордюрный камень, расчистили от мусора и песчано-грунтовых наносов обочины и дорожное полотно. После этого на проезде проведен комплекс поэтапных работ по глубокому фрезерованию изношенного полотна, устройству выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, специалисты восстановили 27 люков инженерных коммуникаций и решеток ливневой канализации.