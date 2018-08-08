В Волгограде завершается ремонт улицы Иркутской
Свыше 1200 тонн асфальтобетона уложено на улице Иркутской в Волгограде.
Свыше 1200 тонн асфальтобетона уложено на улице Иркутской в Волгограде.
Минувшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда завершена укладка финишного слоя
— Общая площадь обновленного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Укладка асфальта велась в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и максимально оперативно без потери качества выполнить все работы, — пояснили в мэрии.
Отметим, что приведение улицы Иркутской в нормативное состояние проводится по технологии, доказавшей свою эффективность в условиях сложного волгоградского климата. На подготовительном этапе рабочие поправили бордюрный камень, расчистили от мусора и
После каждого этапа реконструкции качество выполненных работ проверялось экспертами собственной лаборатории подрядной организации АО «Донаэродорстрой» и специалистами лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой». Укладка финишного слоя началась только после получения положительного результата экспертизы. После окончания этих работ будет проведена еще одна проверка покрытия на соответствие многочисленным параметрам качества.