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17:18 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде завершается ремонт улицы Иркутской

Свыше 1200 тонн асфальтобетона уложено на улице Иркутской в Волгограде.

Минувшей ночью в Ворошиловском районе Волгограда завершена укладка финишного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона на проезжей части улицы Иркутской. Как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчику осталось обустроить парковочные карманы и примыкания, после чего на трассу нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки.

— Общая площадь обновленного участка составляет около пяти тысяч квадратных метров. Укладка асфальта велась в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей и максимально оперативно без потери качества выполнить все работы, — пояснили в мэрии.

Отметим, что приведение улицы Иркутской в нормативное состояние проводится по технологии, доказавшей свою эффективность в условиях сложного волгоградского климата. На подготовительном этапе рабочие поправили бордюрный камень, расчистили от мусора и песчано-грунтовых наносов обочины и дорожное полотно. После этого на проезде проведен комплекс поэтапных работ по глубокому фрезерованию изношенного полотна, устройству выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, специалисты восстановили 27 люков инженерных коммуникаций и решеток ливневой канализации.

После каждого этапа реконструкции качество выполненных работ проверялось экспертами собственной лаборатории подрядной организации АО «Донаэродорстрой» и специалистами лаборатории службы заказчика МУ «Комдорстрой». Укладка финишного слоя началась только после получения положительного результата экспертизы. После окончания этих работ будет проведена еще одна проверка покрытия на соответствие многочисленным параметрам качества.

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