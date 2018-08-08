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17:13 (мск), источник: Новый Калининград

Из-за повышения НДС услуги ЖКХ в области подорожают дополнительно почти на 2%

Повышение налога на добавленную стоимость приведет к дополнительному росту платы жителей области за услуги ЖКХ на 1,7%.

Источник: Новый Калининград

В среднем тарифы на услуги коммунальных служб должны вырасти на 8,4%. Таким образом, вклад повышения НДС в рост стоимости услуг ЖКХ составит составит более 20%. Такие цифры приводятся в письме губернатора Антона Алиханова главе Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Письмо есть в распоряжении редакции.

Тарифы будут повышаться 1 июля 2019 года.

Президент Владимир Путина подписал закон о повышении НДС с 18 до 20% в начале августа. Повышение налога вступает в силу с 1 января 2019 года.

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