Из-за повышения НДС услуги ЖКХ в области подорожают дополнительно почти на 2%
Повышение налога на добавленную стоимость приведет к дополнительному росту платы жителей области за услуги ЖКХ на 1,7%.
Повышение налога на добавленную стоимость приведет к дополнительному росту платы жителей области за услуги ЖКХ на 1,7%.
В среднем тарифы на услуги коммунальных служб должны вырасти на 8,4%. Таким образом, вклад повышения НДС в рост стоимости услуг ЖКХ составит составит более 20%. Такие цифры приводятся в письме губернатора Антона Алиханова главе Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Письмо есть в распоряжении редакции.
Тарифы будут повышаться 1 июля 2019 года.
Президент Владимир Путина подписал закон о повышении НДС с 18 до 20% в начале августа. Повышение налога вступает в силу с 1 января 2019 года.