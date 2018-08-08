За шесть месяцев 2018 года реальные доходы самарцев выросли на 4,3%

«Отмечаемая в статистике тенденция роста заработка связана в первую очередь с низкой инфляцией, а также с увеличением доли официальных зарплат. Благодаря жесткой политике государства все больше предприятий бизнеса выходит из “серой зоны” и это, безусловно, положительная тенденция для развития экономики в целом», — прокомментировал эксперт эксперт.