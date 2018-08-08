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18:38 (мск), источник: Volga News

За шесть месяцев 2018 года реальные доходы самарцев выросли на 4,3%

Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Самарской области за июнь 2018 года. Цифры статистики говорят об увеличении реальных доходов населения региона.

Источник: Reuters

Так, прирост официальных реальных доходов населения составил 4,3% при увеличении реальной начисленной зарплаты на 9,4%.

Управляющий директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре Антон Ларионов отметил, что это положительный тренд.

«Отмечаемая в статистике тенденция роста заработка связана в первую очередь с низкой инфляцией, а также с увеличением доли официальных зарплат. Благодаря жесткой политике государства все больше предприятий бизнеса выходит из “серой зоны” и это, безусловно, положительная тенденция для развития экономики в целом», — прокомментировал эксперт эксперт.

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