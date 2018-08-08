Снизились цены на некоторые лекарства

Они были в среднем на 2,53% ниже, чем в июле прошлого года.

В июле Комиссия по лекарствам АЛМИ пересмотрела более ста лекарственных препаратов. Почти 50 из них получили первичное разрешение, а 55 лекарств были разрешены повторно. Из них: 25 продуктов являются оригинальными лекарствами, 43 — общепринятыми лекарствами, 29 — с хорошо известным применением, а семь находятся в категории «другие виды применения» (гомеопатические средства, аналогичное биологическое применение, лекарственные травы традиционного применения и т. д. ).

70% продуктов, получивших авторизацию в прошлом месяце, относятся к категории Rx (по рецепту), остальные входят в категорию OTC (без рецепта). Авторизацию получили лекарственные средства против сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, противоинфекционные средства систематического применения, против заболеваний органов пищеварения и обмена веществ, респираторных заболеваний и т. д.