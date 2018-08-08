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18:42 (мск), источник: Noi.md

Снизились цены на некоторые лекарства

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) зарегистрировало в июле снижение цен производителей на более чем триста фармацевтических препаратов.

Они были в среднем на 2,53% ниже, чем в июле прошлого года.

В июле Комиссия по лекарствам АЛМИ пересмотрела более ста лекарственных препаратов. Почти 50 из них получили первичное разрешение, а 55 лекарств были разрешены повторно. Из них: 25 продуктов являются оригинальными лекарствами, 43 — общепринятыми лекарствами, 29 — с хорошо известным применением, а семь находятся в категории «другие виды применения» (гомеопатические средства, аналогичное биологическое применение, лекарственные травы традиционного применения и т. д.).

70% продуктов, получивших авторизацию в прошлом месяце, относятся к категории Rx (по рецепту), остальные входят в категорию OTC (без рецепта). Авторизацию получили лекарственные средства против сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, противоинфекционные средства систематического применения, против заболеваний органов пищеварения и обмена веществ, респираторных заболеваний и т. д.

Для обеспечения фармацевтического рынка Республики Молдова высококачественными, эффективными и безвредными лекарствами, Лаборатория контроля качества лекарственных средств АЛМИ провела в июле проверку 3415 фармацевтических серий, два из которых были признаны несоответствующими требованиям.

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