Снизились цены на некоторые лекарства
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) зарегистрировало в июле снижение цен производителей на более чем триста фармацевтических препаратов.
Агентство по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) зарегистрировало в июле снижение цен производителей на более чем триста фармацевтических препаратов.
Они были в среднем на 2,53% ниже, чем в июле прошлого года.
В июле Комиссия по лекарствам АЛМИ пересмотрела более ста лекарственных препаратов. Почти 50 из них получили первичное разрешение, а 55 лекарств были разрешены повторно. Из них: 25 продуктов являются оригинальными лекарствами, 43 — общепринятыми лекарствами, 29 — с хорошо известным применением, а семь находятся в категории «другие виды применения» (гомеопатические средства, аналогичное биологическое применение, лекарственные травы традиционного применения
70% продуктов, получивших авторизацию в прошлом месяце, относятся к категории Rx (по рецепту), остальные входят в категорию OTC (без рецепта). Авторизацию получили лекарственные средства против
Для обеспечения фармацевтического рынка Республики Молдова высококачественными, эффективными и безвредными лекарствами, Лаборатория контроля качества лекарственных средств АЛМИ провела в июле проверку 3415 фармацевтических серий, два из которых были признаны несоответствующими требованиям.