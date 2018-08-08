В Нижегородской области будут выпускать мороженое из козьего молока

Нижегородская область на сегодняшний день обеспечивает свои потребности в молоке только на 73%, из-за чего многие перерабатывающие предприятия закупают сырье за пределами региона, что увеличивает стоимость продуктов для нижегородцев.

«Нам нужно увеличить собственное производство молока. В первую очередь, для этого надо привлекать инвестиции для открытия новых предприятий. Например, сейчас мы ведем переговоры с греческим инвестором “Грейт Фуд” о строительстве комплекса полного цикла на 30 тысяч голов коров, овец и коз по выпуску сыра фета, греческого йогурта и мороженого. Это и животноводческие фермы, и предприятие по переработке овечьего и козьего молока вблизи Нижнего Новгорода», — цитирует слова Никитина пресс-служба правительства и губернатора региона.