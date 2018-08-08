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18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области будут выпускать мороженое из козьего молока

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Производство по выпуску сыра фета, греческого йогурта и мороженого из овечьего и козьего молока планируют построить в Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.

Источник: РИА Новости

Нижегородская область на сегодняшний день обеспечивает свои потребности в молоке только на 73%, из-за чего многие перерабатывающие предприятия закупают сырье за пределами региона, что увеличивает стоимость продуктов для нижегородцев.

«Нам нужно увеличить собственное производство молока. В первую очередь, для этого надо привлекать инвестиции для открытия новых предприятий. Например, сейчас мы ведем переговоры с греческим инвестором “Грейт Фуд” о строительстве комплекса полного цикла на 30 тысяч голов коров, овец и коз по выпуску сыра фета, греческого йогурта и мороженого. Это и животноводческие фермы, и предприятие по переработке овечьего и козьего молока вблизи Нижнего Новгорода», — цитирует слова Никитина пресс-служба правительства и губернатора региона.

Глава региона подчеркнул, что «важно не только произвести сельхозпродукцию, но и сделать так, чтобы местные фермерские продукты могли попасть на прилавки сетевых магазинов».

Я лично разговаривал с собственниками торговых сетей, чтобы они активнее взаимодействовали с нижегородскими производителями сельхозпродукции. В ближайшее время в регионе пройдут Дни поставщика с торговыми сетями для нижегородских фермеров. Долю местных, доступных, а не закупленных втридорога за тысячи километров, и экологически чистых продуктов в магазинах надо увеличить на 10−20%.
Глеб Никитин
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 В Нижегородской области будут выпускать мороженое из козьего молока
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