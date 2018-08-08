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20:35 (мск), источник: RNS

В Шереметьево произошел новый сбой в обработке багажа

Автоматическая система сортировки багажа аэропорта «Шереметьево» 6 августа перешла в резервный режим работы, что привело к сбою при отправке около 2 тыс. мест багажа, сообщил аэропорт.

Источник: РИА "Новости"

Работоспособность системы была восстановлена через три часа после сбоя.

«Причина — кратковременный отказ системы у компании-поставщика услуг по управлению багажной системой в терминале D», — говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт обрабатывает каждые сутки около 120 тыс. мест багажа, следует из материалов аэропорта. Таким образом, сбой затронул около 1,6% багажа.

В настоящее время основное количество задержанных мест багажа отправлено до пунктов назначения.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года сбой произошел в системе транспортировке багажа между терминалами. После чего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

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