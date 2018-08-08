В Шереметьево произошел новый сбой в обработке багажа
Автоматическая система сортировки багажа аэропорта «Шереметьево» 6 августа перешла в резервный режим работы, что привело к сбою при отправке около 2 тыс. мест багажа, сообщил аэропорт.
Автоматическая система сортировки багажа аэропорта «Шереметьево» 6 августа перешла в резервный режим работы, что привело к сбою при отправке около 2 тыс. мест багажа, сообщил аэропорт.
Работоспособность системы была восстановлена через три часа после сбоя.
«Причина — кратковременный отказ системы у
Аэропорт обрабатывает каждые сутки около 120 тыс. мест багажа, следует из материалов аэропорта. Таким образом, сбой затронул около 1,6% багажа.
В настоящее время основное количество задержанных мест багажа отправлено до пунктов назначения.
Ранее сообщалось, что в июле 2018 года сбой произошел в системе транспортировке багажа между терминалами. После чего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.